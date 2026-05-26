La canadiense First Andes Silver anunció un importante avance en su proyecto minero Santas Gloria, ubicado a unos 55 kilómetros al este de Lima, tras identificar una anomalía de oro de 1.2 kilómetros de longitud durante la primera fase de muestreo de suelos. El hallazgo fortalece el potencial minero del proyecto y vuelve a poner al Perú en el radar de las compañías internacionales dedicadas a la exploración de metales preciosos.

La empresa informó que la anomalía detectada coincide con vetas epitermales previamente cartografiadas, lo que aumenta las expectativas sobre la presencia de mineralización de oro y plata en la zona. Según la compañía, los resultados muestran continuidad y extensión a lo largo del terreno explorado, un factor clave para futuras campañas de perforación.

Los estudios realizados también identificaron un núcleo con concentraciones más altas de oro dentro del corredor mineralizado. Además, se delimitaron seis anomalías adicionales de plata en distintas áreas de la propiedad, ampliando las posibilidades de encontrar nuevos objetivos de exploración en el proyecto ubicado en territorio peruano.

Perú sigue atrayendo inversiones extranjeras para proyectos de exploración minera. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.

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Próximos pasos de First Andes Silver en Perú

Como parte de los siguientes pasos, First Andes Silver iniciará en este mes una segunda fase de muestreo de suelos enfocada en la parte sur de la propiedad Santas Gloria. El objetivo será completar la cobertura total del sistema de vetas epitermales y ampliar la información geológica disponible antes de avanzar hacia nuevas etapas de exploración.

La empresa también planea integrar los resultados geoquímicos con trabajos de cartografía geológica, estudios geofísicos y datos de perforaciones anteriores para priorizar las áreas más prometedoras. Asimismo, evalúa realizar muestreos adicionales y trabajos de detalle que permitan definir futuros objetivos de perforación de alta prioridad.

Las muestras obtenidas durante la primera fase fueron analizadas en laboratorios especializados en Lima bajo estándares internacionales de control de calidad. Con estos nuevos resultados, First Andes Silver busca consolidar el proyecto Santas Gloria como uno de sus principales activos de exploración en Perú y continuar fortaleciendo su presencia en el país.

First Andes continuará integrando estudios geológicos y análisis de suelos en el proyecto. (Foto referencial: Andina).

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Potencial del proyecto Santas Gloria

El descubrimiento en Santas Gloria representa una señal positiva para el sector minero peruano, especialmente en un contexto donde las empresas buscan nuevos depósitos de oro y plata ante la creciente demanda internacional de minerales. Perú continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la exploración minera en América Latina debido a su riqueza geológica y su amplia tradición minera.

First Andes Silver destacó que los resultados obtenidos en Santas Gloria permiten identificar con mayor precisión las zonas con mayor potencial mineral. La compañía aseguró que el análisis de suelos está funcionando como una herramienta clave para definir los próximos puntos de perforación y acelerar el avance del proyecto.

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