La agroexportadora FairFruit ha puesto en marcha una estrategia para fortalecer su presencia en el competitivo mercado estadounidense, impulsando una oferta diversificada de verduras especiales cultivadas bajo un modelo sostenible en Guatemala y Perú. La iniciativa busca consolidar a la firma como un proveedor confiable durante todo el año, alineado con las tendencias de consumo saludable y responsable.

Con más de dos décadas de experiencia, FairFruit ha logrado posicionarse como un actor relevante en la exportación de arvejas dulces hacia Estados Unidos. Ahora, la compañía amplía su portafolio con vainitas verdes, arvejas inglesas, zanahorias baby y calabaza, a los que próximamente se sumarán zanahorias arcoíris y brócoli, con el objetivo de conquistar nuevos nichos del mercado norteamericano.

“Los consumidores estadounidenses buscan productos auténticos, saludables y responsables, y FairFruit está preparada para atender esa demanda con un suministro constante y confiable durante todo el año”, señaló el director ejecutivo, Evert Wulfrank.

La oferta incluye arvejas, zanahorias baby, vainitas verdes, calabaza y próximamente brócoli y zanahorias arcoíris.

Apuesta por la agricultura regenerativa

Uno de los pilares del modelo de la compañía es la agricultura regenerativa, una práctica que promueve la recuperación de suelos, el cuidado del agua y la protección de la biodiversidad. Desde Guatemala y Perú, FairFruit trabaja junto con agricultores locales aplicando métodos que reducen el impacto ambiental y favorecen la productividad a largo plazo.

Además, la empresa mantiene relaciones estables con productores locales. Este enfoque integral se complementa con acciones para reducir la huella de carbono, entre ellas el uso prioritario del transporte marítimo y una logística eficiente, reportó Fruitnet.

Estrategia de expansión

La estrategia de expansión de FairFruit incluye una mayor participación en ferias internacionales. Esta semana, la empresa estará presente en la Global Produce & Floral Show, que se celebra en Anaheim, California, donde presentará sus nuevas líneas de productos y reafirmará su propuesta de valor sostenible.

Con estas acciones, FairFruit busca consolidar su presencia en Estados Unidos y demostrar que la agricultura regenerativa no solo es viable, sino también esencial para construir un sistema alimentario más justo, resiliente y conectado con las necesidades del planeta y de los consumidores.