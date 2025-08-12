La empresa canadiense Dynacor Group reportó un segundo trimestre de 2025 marcado por altos precios del oro y avances estratégicos en su expansión internacional, en medio de la caída en el suministro de mineral en Perú que afectó su producción.

Durante el trimestre, finalizado el 30 de junio, la compañía registró ventas por US$ 79.7 millones —las segundas más altas de su historia para un trimestre— impulsadas por la mayor cotización del metal precioso, un ebitda de US$ 5.7 millones y utilidades netas por US$ 3.5 millones (frente a US$ 4.5 millones del segundo trimestre de 2024).

En tanto, la producción se vio afectada por un menor suministro de mineral, en parte debido al toque de queda impuesto por el gobierno peruano en zonas de operaciones de mineros artesanales y labores de mantenimiento en la planta Veta Dorada (Arequipa).

Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor, afirmó que “la adquisición de Svetlana (Ecuador) es un paso clave para alcanzar el objetivo de US$ 1,000 millones en ventas en 2030”. Asimismo, reconoció que el segundo trimestre fue atípico en operaciones, pero anticipó un segundo semestre más sólido con mejoras ya visibles en el inicio del tercer trimestre.

Dynacor ajusta proyecciones del 2025 por menor suministro de mineral en Perú y refuerza expansión internacional. (Foto: Dynacor).

Ajuste de proyecciones 2025

Debido a cambios en el suministro y bloqueos viales en Perú, Dynacor ajustó sus previsiones anuales y espera ventas de entre US$ 340 millones y 350 millones (en el rango inferior al estimado inicial) en 2025; una producción de 105,000 a 110,000 onzas de oro equivalente y mantiene la proyección de ingresos netos de entre US$ 14 millones y 17 millones.

Según el grupo minero, el pronóstico se apoya en un precio del oro más alto de lo esperado, ahora proyectado entre US$ 3,200 y 3,400 por onza.

Planes de expansión internacional

Tras el cierre del segundo trimestre, Dynacor completó el proceso de debida diligencia en Ecuador y concretó la compra del 100 % de las acciones y activos de la planta de procesamiento Svetlana por US$ 9.75 millones, fortaleciendo así su presencia en Sudamérica.

En paralelo, la compañía avanzó en África con la adquisición de equipos clave y el progreso en la construcción de su planta piloto de 50 tpd (toneladas por día) en Senegal, además de formalizar una alianza estratégica de 12 meses con la empresa Ansong Askew Ltd. en Ghana.

Al igual que en Perú, en Senegal hay una pujante población minera artesanal con la que Dynacor busca trabajar, replicando su experiencia en nuestro país. (Foto. Reuters).

