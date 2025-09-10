Do Payment, fintech peruana de pagos digitales, ingresó oficialmente al mercado mexicano, marcando el primer paso en su estrategia de expansión regional.

La compañía se especializa en servicios de pagos y cobros en tiempo real y busca consolidar su presencia en Latinoamérica. Su servicio de cobranza, Do Pay, debutará en México gracias a tres factores: un ecosistema digital en crecimiento, la mayor demanda de soluciones de pago integradas y un marco regulatorio en transformación.

“Observamos en México un mercado fintech altamente dinámico con una adopción acelerada de servicios financieros digitales tanto por parte de consumidores como de empresas”, señaló Franco Rodríguez, codirector ejecutivo de Do Payment. “También identificamos una clara necesidad de plataformas que ofrezcan un ecosistema completo de pagos entrantes y salientes, con tecnología propia, rápida y adaptable a todas las verticales”.

FOCO EN SECTORES CLAVE

La fintech proyecta atender principalmente al comercio electrónico, a los juegos de azar regulados y a otras empresas financieras digitales. Para fines de 2025, estima procesar más de US$15 millones en transacciones en México, según medios internacionales.

Para 2026, la compañía proyecta duplicar sus operaciones, impulsada por tres prioridades: ampliar las alianzas con comercios y operadores, incorporar métodos de pago adaptados a México y consolidar su ecosistema propietario, integrando las soluciones PayIn y PayOut.

Previo a su lanzamiento, Do Payment trabajó con especialistas en derecho financiero y fintech con experiencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), con el objetivo de garantizar cumplimiento normativo.

EXPANSIÓN DE LA FINTECH

Cristian Valderrama, CEO de Do Payment, señaló a Gestión en enero de este año que la compañía tiene en la mira a Brasil y Estados Unidos. El primero representa el mayor mercado de la región y un punto estratégico para ampliar operaciones; mientras que el segundo constituye un ingreso relevante en su plan de internacionalización.

“La entrada al país brasileño es una prioridad para el segundo semestre del 2025, ya que es el mercado más grande de América Latina y un referente en el sector de pagos. Pero nuestra visión no se limita a la región: también tenemos planes concretos para ingresar a Estados Unidos, lo que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes soluciones de pagos de clase mundial, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica”, expresó el gerente.

La firma ya cuenta con autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para operar en ese país.

El proceso de expansión requerirá una inversión progresiva. Para 2025, la empresa proyecta destinar alrededor de US$2 millones, monto que podría incrementarse hasta los US$5 millones en 2026.