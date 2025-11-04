Empresas deben informar quiénes son sus beneficiarios finales: criterios y vacíos normativos. (Foto: Stock)
Empresas deben informar quiénes son sus beneficiarios finales: criterios y vacíos normativos. (Foto: Stock)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El beneficiario final es la persona natural que, en última instancia, posee o controla una persona jurídica - como una empresa - o un ente jurídico, como un fideicomiso, fondo o consorcio. Ahora, tras varios meses, vuelve a aplicarse el cronograma de vencimientos para la declaración jurada informativa del beneficiario final ante la Sunat.

TE PUEDE INTERESAR

Álvarez sobre el Reinfo: “Si se renueva es un incentivo para los mineros ilegales”
Un fideicomiso como alternativa al testamento, ¿cuáles son sus características?
Nuevo bono para que jóvenes de hasta 29 años accedan a vivienda: la propuesta sobre la mesa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.