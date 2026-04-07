La empresa Corporación Logística & Transporte (CLT) viene diversificando su portafolio, a través de la incorporación de nuevas líneas de negocio, tales como aduanas, courier internacional, transporte de carga terrestre y una droguería especializada en productos farmacéuticos para la salud y belleza.

Actualmente, el sector farmacéutico concentra cerca del 50% de las operaciones de la firma, siendo que el desarrollo de su droguería fortalecerá su presencia en esta industria y facilitará la importación de productos médicos y de salud vía aérea y marítima.

“El entorno empresarial enfrenta desafíos derivados de la informalidad y la carga regulatoria, lo que exige generar mejores condiciones para impulsar la competitividad, la inversión y el desarrollo sostenible”, indicó el gerente Comercial & Marketing de la compañía, Luis Tenorio, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La firma cuenta con una flota propia de vehículos que está en ampliación, una agencia de carga internacional y aduanas. Además, al integrar los servicios courier internacional, estiba, montacargas y resguardo de mercancías, optimiza sus costos y ofrece soluciones logísticas más eficientes y seguras.

Expansión internacional

Tras un crecimiento de alrededor de 20% en el último año, CLT apunta a mantener ese ritmo este 2026, apoyada en la integración de servicios, el fortalecimiento de su marca y la expansión internacional. La compañía viene fortaleciendo su presencia fuera del país, a través de la negociación con empresas chilenas interesadas en operar en Perú; en tanto, realiza transacciones con firmas brasileñas en el traslado de maquinaria industrial.

“Estamos invirtiendo en procesos y estándares para consolidarnos como una empresa sólida y competitiva a nivel nacional e internacional”, concluyó el ejecutivo.

Paralelo al interés en firmas de la región, la firma mantiene su enfoque en Asia, especialmente en China.

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