CLT apunta a mantener un crecimiento a doblo dígito este 2026. (Foto: Andina)
CLT apunta a mantener un crecimiento a doblo dígito este 2026. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa Corporación Logística & Transporte (CLT) viene , tales como aduanas, courier internacional, y una droguería especializada en productos farmacéuticos para la salud y belleza.

Actualmente, el sector farmacéutico concentra cerca del 50% de las operaciones de la firma, siendo que el desarrollo de su droguería fortalecerá su presencia en esta industria y facilitará la importación de productos médicos y de salud vía aérea y marítima.

“El entorno empresarial enfrenta desafíos derivados de la informalidad y la carga regulatoria, lo que exige generar mejores condiciones para impulsar la competitividad, la inversión y el desarrollo sostenible”, indicó el gerente Comercial & Marketing de la compañía, Luis Tenorio, a la.

La firma cuenta con una flota propia de vehículos que está en ampliación, una agencia de carga internacional y aduanas. Además, al integrar los servicios courier internacional, estiba, montacargas y resguardo de mercancías, optimiza sus costos y ofrece soluciones logísticas más eficientes y seguras.

LEA TAMBIÉN: Mexicana Términal Logistics entra a Perú: los planes tras joint venture con Frío Aéreo

Expansión internacional

Tras un crecimiento de alrededor de 20% en el último año, CLT apunta a mantener ese ritmo este 2026, apoyada en la integración de servicios, el fortalecimiento de su marca y la expansión internacional. La compañía viene fortaleciendo su presencia fuera del país, a través de la negociación con empresas chilenas interesadas en operar en Perú; en tanto, realiza transacciones con firmas brasileñas en el traslado de maquinaria industrial.

“Estamos invirtiendo en procesos y estándares para consolidarnos como una empresa sólida y competitiva a nivel nacional e internacional”, concluyó el ejecutivo.

Paralelo al interés en firmas de la región, la firma mantiene su enfoque en Asia, especialmente en China.

LEA TAMBIÉN: Empresa logística Ozean Perú contempla sumar servicio de carga a su portafolio

TE PUEDE INTERESAR

Amazon aplica recargo a vendedores por alza de combustible y logística
Tecnología, logística y liderazgo: los perfiles más disputados en Perú hacia 2026
El Niño posverano: logística, energía y agro para no llegar tarde

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.