En diálogo con Gestión, Ricardo Arbulú, gerente general de Ciudaris, precisó que la compañía creció 15% este año frente al 2025. Al cierre del 2026 prevé vender unos 300 departamentos y para el 2027 la meta es elevar las colocaciones en 25%.

Este año la empresa concluyó las obras de cinco proyectos (Quarzo, Iconik, Monet, Olive Park y Ámati), ubicados principalmente en Jesús María y Lince. Estos edificios se encuentran en entrega y titulación, y les quedan entre dos y tres unidades por vender en cada edificio.

A ello se suman proyectos en preventa y en construcción. Entre ellos figuran Mondrian, en Jesús María; The Golf, en Surco; y Tuliv, un edificio de 200 departamentos de uno y dos dormitorios en Paseo de la República, en la zona conocida como Linsidro, dirigido a inversionistas y cuya obra empieza este mes. Según el ejecutivo, la construcción de edificios de entre 18 y 23 pisos toma alrededor de 12 meses.

“Son como tres ciclos: proyectos que están terminando su ciclo de venta y se están entregando, proyectos que están en preventa y construcción, y luego los proyectos en los que vamos a invertir para generar nuevas inversiones inmobiliarias”, explicó.

Ricardo Arbulú, CEO de Ciudaris.

Ciudaris comprará cinco terrenos en Lima Moderna por US$ 24 millones en 2027

Para el 2027, la inmobiliaria tiene previsto adquirir cinco terrenos en Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Surquillo y Magdalena. Solo la compra del suelo demandará US$ 24 millones, a lo que se sumarán alrededor de US$ 60 millones para la construcción y el desarrollo de los edificios que se levantarán en esos terrenos durante los próximos dos años, de la mano de bancos e inversionistas.

Los nuevos edificios estarán destinados a primera vivienda, segmento que hoy concentra cerca del 80% de la cartera de la empresa. El resto corresponde a compradores de segunda vivienda y a inversionistas que adquieren departamentos para alquilarlos.

“Como estrategia deseamos concentrarnos en distritos de Lima Moderna y aprovechar el reconocimiento de marca que tenemos, que nos permite vender más rápido y a un mejor precio”, anotó Arbulú. La empresa ha desarrollado más de 25 proyectos en esta zona de la capital.

Para ese mismo año la compañía espera manejar entre siete y ocho proyectos en simultáneo: unos tres en preventa, tres en construcción y dos en entrega inmediata.

En Lima Top, su presencia se limita a The Golf, un proyecto de alrededor de 85 departamentos de tres dormitorios y 90 m2, con tickets de entre S/ 720,000 y S/ 750,000. Este edificio tendrá locales comerciales en los primeros pisos, formato que la empresa incluye en sus proyectos desde hace unos dos años. Ciudaris también tiene dos edificios de oficinas en alquiler, aunque para el 2027 el foco seguirá en vivienda.

Este año la empresa concluyó las obras de cinco proyectos (Quarzo, Iconik, Monet, Olive Park y Ámati), ubicados principalmente en Jesús María y Lince.

Ciudaris ve demanda sólida de vivienda pese a suelo caro y El Niño

Para concretar estas compras, la inmobiliaria evalúa ubicaciones en todo el ámbito de esos distritos, aunque Arbulú advirtió que la mayor demanda viene elevando el valor del suelo. Según explicó, el costo del terreno varía de acuerdo con la altura permitida y el distrito: en Miraflores o San Isidro su incidencia sobre las ventas del proyecto ronda el 23% o 24%; en Jesús María, Lince y Pueblo Libre, el 20%; en Breña, el 18%; y en Chorrillos, Cercado de Lima o Lima Norte es menor al 15%.

A ello se añade el efecto del cambio de gobierno. De acuerdo con el ejecutivo, con el ingreso de una administración de derecha “hay más expectativas en general, y eso hace que el valor del suelo suba y sea más difícil conseguir terrenos”.

“Sin embargo, cuando uno lanza un proyecto, la velocidad de ventas es mayor, debido a que las familias compradoras tienen más expectativas de crecimiento”, agregó.

En cuanto a los costos de construcción, señaló que el alza de los combustibles no generó incrementos significativos y que solo hubo temas puntuales, como la reubicación de botaderos en Lima o la escasez de ladrillo.

El Fenómeno de El Niño tampoco ha afectado sus obras, ya que la empresa opera únicamente en Lima. No obstante, advirtió que más adelante podría frenar la compra de viviendas entre quienes trabajan en sectores expuestos al fenómeno, como agricultura o comercio.

Pese a ello, el ejecutivo sostuvo que la demanda de vivienda en Lima supera a la oferta disponible. “Al haber una gran demanda y poca oferta, así las tasas de interés de la Reserva Federal suban ligeramente, no afecta esa gran estructura que hay de oferta y demanda en el sector inmobiliario”, concluyó.

DATO CLAVE.

Rebranding. Este año la compañía renovó su marca, que tenía 12 años sin cambios. Para ello contrató a un consultor independiente que auditó cómo la perciben clientes, proveedores, bancos e inversionistas.