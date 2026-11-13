Durante la conferencia de resultados del tercer trimestre, Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, indicó que la empresa lleva alrededor de seis meses trabajando en la identificación de oportunidades para esta siguiente fase. “Si tuviera que definir nuestro foco desde una perspectiva geográfica, tendría que mencionar a Perú, Colombia y México, aunque también vemos oportunidades en Chile”, afirmó.

El ejecutivo precisó que las posibilidades de expansión no se limitan a una unidad de negocio específica. “No hay una sola línea de negocio en la que no veamos oportunidades. No solo estamos mirando el crecimiento físico y nuevos espacios, sino también nuevas capacidades digitales que estamos trabajando para incorporar a nuestro portafolio”, sostuvo. La compañía adelantó que compartiría mayores detalles de su estrategia este mes.

Tottus y Sodimac muestran avances en Perú

Uno de los desempeños más destacados del trimestre correspondió a Tottus. La cadena de supermercados registró un crecimiento de 10.3% en sus ingresos en Perú, mientras que su formato de hiperbodegas Precio Uno avanzó 13.2%. Este último resultado estuvo asociado a la migración de consumidores desde el canal tradicional hacia el moderno.

La empresa señaló que la compañía continuará reforzando su propuesta comercial a través de precios competitivos, una mayor atención a las categorías de perecibles y marcas propias. La estrategia apunta a consolidar a Tottus como uno de los negocios que genera visitas recurrentes al ecosistema de Falabella, a partir de las compras habituales de los hogares.

En Sodimac, las transacciones en Perú aumentaron 8.2% durante el tercer trimestre, en un contexto que la compañía describió como desafiante para el sector construcción. Otro dato que destacó Alejandro Arze, gerente general corporativo de Mejoramiento del Hogar, fue el desempeño de los establecimientos reconvertidos de Maestro a Sodimac.

Sodimac incorporó las operaciones de Maestro en Perú, en un proceso de conversión de tiendas que permitió unificar ambos formatos bajo una misma marca. Las tiendas reconvertidas mantienen una evolución positiva en ventas. (Foto: Composición)

“En Perú, las tiendas convertidas continúan registrando un crecimiento de ventas de alrededor de 30%”, precisó. La compañía viene enfocando su estrategia en profundizar su oferta por categorías, fortalecer la atención al cliente profesional y ampliar sus capacidades omnicanal.

Falabella Retail y el impulso del canal digital

Por su parte, Falabella Retail reportó un crecimiento de 5.6% en sus ingresos en Perú, medidos en moneda local, durante el tercer trimestre. A nivel regional, la división elevó sus ingresos 9.3%, mientras que su volumen bruto de ventas online (GMV) avanzó 16.9%, impulsado por las ventas de terceros vendedores (sellers) y una mayor velocidad de entrega.

En el mercado peruano, uno de los indicadores destacados fue el desempeño de CyberWow, cuyas ventas crecieron más de 20% frente a la edición realizada en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la operación también enfrentó algunos efectos climáticos. Tomás Platovsky, gerente general corporativo de Falabella Retail, mencionó que los factores climáticos afectaron el desempeño en algunas ciudades del país.

“En Perú también hemos visto impactos específicos en algunas ciudades del norte debido a las lluvias. Esto está empezando a sentirse, pero seguimos alineados con nuestras expectativas de desempeño para la compañía”, comentó. El ejecutivo añadió que el grupo mantiene expectativas favorables para el cuarto trimestre y espera cerrar el año con una buena campaña navideña en los mercados donde opera.

El avance digital también se refleja en el desempeño consolidado del grupo. El GMV creció 15.7% en el trimestre, mientras que las ventas de terceros vendedores representaron el 28.6%. Además, más de la mitad de los pedidos por internet se recogieron mediante la modalidad click & collect (compra por internet y retiro en tienda).

F Puntos llegará a Perú en 2027

Otro de los movimientos que tendrá impacto en el mercado peruano es la expansión del programa de fidelización F Puntos. Grupo Falabella prevé implementar esta nueva versión de su programa en Perú y Colombia durante 2027, luego de su lanzamiento en Chile en septiembre de este año.

Juan Manuel Matheu, gerente general corporativo de Falabella Financiero, indicó que todavía es temprano para medir de manera consistente el efecto del nuevo programa. “Lo que hemos visto hasta ahora es una recepción extremadamente positiva de nuestros clientes. El nivel de canjes creció significativamente y también aumentaron las interacciones, especialmente en el sitio web, después del lanzamiento”, señaló.

El ejecutivo explicó que la vinculación entre los medios de pago y los negocios del grupo puede elevar la frecuencia de compra y el gasto de los clientes. Sobre todo cuando una persona obtiene una tarjeta de crédito CMR.

La apuesta forma parte de una estrategia más amplia para integrar las distintas unidades del grupo. Al cierre del tercer trimestre, Falabella alcanzó 39 millones de clientes y cerca de la mitad de ellos se relacionaba con dos o más de sus negocios. En los últimos 12 meses, cada cliente interactuó en promedio 58 veces con el ecosistema, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Banco Falabella y las provisiones ante El Niño

En el frente financiero, Matheu sostuvo que Banco Falabella Perú considera adecuados sus niveles actuales de provisiones y no prevé montos extraordinarios adicionales por El Niño. Precisó que los US$ 18 millones registrados responden a su modelo prospectivo bajo la norma contable IFRS 9, que establece cómo estimar y reconocer anticipadamente las pérdidas crediticias esperadas. El impacto en la cartera se materializaría principalmente durante el primer semestre de 2027.

A nivel consolidado, Grupo Falabella registró ingresos por US$ 3,521 millones durante el tercer trimestre, un crecimiento interanual de 10%. El EBITDA llegó a US$ 478 millones (+12%) y la utilidad neta alcanzó US$ 196 millones (+18%). Entre enero y septiembre, las ganancias acumuladas sumaron US$ 667 millones, también con un avance de 18% frente al mismo periodo de 2025.