Saga Falabella, Tottus y Sodimac forman parte del portafolio de negocios del grupo en Perú, donde la compañía busca impulsar el crecimiento de sus operaciones comerciales y fortalecer la integración entre sus distintos formatos. (Foto: Composición)
Saga Falabella, Tottus y Sodimac forman parte del portafolio de negocios del grupo en Perú, donde la compañía busca impulsar el crecimiento de sus operaciones comerciales y fortalecer la integración entre sus distintos formatos. (Foto: Composición)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Grupo Falabella busca abrir una nueva etapa de crecimiento en la región, con oportunidades tanto en sus negocios actuales como en nuevos espacios físicos y capacidades digitales. En ese escenario, Perú aparece entre los mercados donde la compañía chilena concentrará parte de sus esfuerzos, en paralelo al fortalecimiento de su ecosistema de retail, servicios financieros y comercio electrónico.

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