“Si bien inicialmente se trazó como objetivo la búsqueda de un socio, recibimos ofertas para comprar todo el proyecto. Tenemos propuestas concretas en ambos sentidos por lo que estamos analizando las opciones a nivel de directorio, que nos está tomando tiempo. Esperamos tener un panorama claro para el mes de julio”, detalló. En ese sentido, especificó que las ofertas tanto de compra como para el ingreso de un socio, provienen de una empresa peruana y otra extranjera.

Ha sido un largo proceso, reconoce Muente, ya que se han interesado por Chancay Park inversionistas de distintas nacionalidades como de la India, Estados Unidos, Asia, España y también de Perú. “Con todos ellos hemos tenido conversaciones”, apuntó el ejecutivo. Si se elige la opción de incluir un partner, este deberá aportar capital para el desarrollo de Chancay Park, dado que el objetivo de Volcan para esta infraestructura no es desembolsar dinero.

“La forma de participación, si se escoge por el ingreso de un inversionista, será 50/50. La subsidiaria de Volcan aportaría los terrenos y toda la ejecución realizada hasta la fecha, incluyendo los permisos, licencias, ingeniería de detalle y las tierras, mientras que el socio participaría con el capital”, agregó Muente. En cambio, si el directorio de Volcan decide vender Chancay Park, entre los acuerdos, está mantener el plan trazado para el desarrollo de este proyecto.

Lo que demandará Chancay Park

Chancay Park se desarrollará en cuatro etapas. La primera etapa está destinada al desarrollo logístico y almacenamiento, mientras la fase dos y tres se enfocarán en el desarrollo industrial. La última etapa abarcará el despliegue inmobiliario. La primera etapa contendrá dos fases. La primera comprende la habilitación urbana de 140 hectáreas (ha) iniciales de la zona logística, que demandará una inversión estimada de US$ 47 millones.

La segunda corresponde a la construcción de las naves logísticas. “Estamos evaluando, según los modelos económicos elaborados, el porcentaje de naves logísticas que se construirán para la venta y para el alquiler. Para el alquiler, se planea construir naves logísticas, lo que representa una inversión adicional estimada entre US$ 70 millones y US$ 120 millones”, explicó. En total, la primera fase, incluyendo las naves logísticas, requerirá una inversión de entre US$ 120 millones y US$ 150 millones.

La fase industrial también se dividirá en dos partes. La primera consistirá en la habilitación urbana con una inversión aproximada de US$ 50 millones, en promedio, mientras que la segunda demandará US$ 40 millones. “En total para la etapa industrial estamos hablando de una inversión de US$ 90 millones. La construcción en esta zona va a depender de las empresas que decidan instalarse”, añadió.

La última fase es el desarrollo inmobiliario, para lo cual se han iniciado conversaciones con empresas inmobiliarias interesadas en participar. “Inicialmente, según el plan maestro, se contempla el desarrollo de la parte inmobiliaria hacia el 2030, aunque va a depender de la demanda. Ya hemos entablado conversaciones con grupos inmobiliarios y estamos explorando diversas alternativas. Si estas negociaciones prosperan, es posible que esta etapa se adelante. Este es un negocio que estamos tercerizando, ya que no contamos con experiencia previa en este sector”, mencionó.

La inversión total de Chancay Park se sitúa entre los US$ 250 millones y US$ 300 millones.

Clave

Plazos: El ejecutivo proyectó que, al cuarto trimestre de este año, una vez tramitados todos los permisos y alcanzados los acuerdos correspondientes, se comenzaría los trabajos de ingeniería. Esto permitirá iniciar la comercialización de los primeros espacios en el primer semestre del 2025 y comenzar operaciones en el segundo semestre del mismo año.

