Para analizarlo desde otra perspectiva, en el 2023 se abrieron en total 14,000 nuevas cuentas de personas en la plaza limeña. Sin embargo, solo en lo que va del 2024 (al 14 de junio) se ha más que triplicado ese número al llegar a 47,000. A ese ritmo, la BVL proyecta que ingresarían 100,000 nuevos retail este año.

“Esto refleja una tendencia bastante importante donde la tecnología está facilitando el acceso de las personas y está cambiando las características del mercado. Los peruanos están encontrando en la bolsa un mecanismo para canalizar sus ahorros”, sostuvo Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la BVL.

En detalle, la entrada atípica de inversionistas retail se da particularmente en los últimos dos meses, especialmente en junio. Este mes se crearon 27,568 cuentas, mientras que en mayo y abril se abrieron 7,146 y 6,100, respectivamente (ver gráfico). Tras la pandemia se abrían 200 cuentas al mes, y en el 2023, 2000, dijo Zapatero, quien destacó que la mayoría de nuevos inversionistas son jóvenes menores de 30 años.

El efecto Chancay

El gran número de pequeños inversionistas que entraron a la BVL en las últimas semanas, en gran parte, lo hicieron atraídos por un motivo: las acciones del puerto de Chancay.

“En junio ha venido la explosión, 20,000 personas en un mes. Ni la BVL, ni Kallpa, ni Cavali, ni Trii (la aplicación aliada a Kallpa SAB) estaban preparados para una explosión de tal manera. Y eso ha venido por el puerto de Chancay. La gente está comprando de manera masiva”, indicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

Reconoció, empero, que las inversiones en el puerto de Chancay son especulativas. “Es una inversión de riesgo porque no hay información al respecto. La acción que cotiza en la bolsa no es del puerto de Chancay en sí, sino de un holding (Inversiones Portuarias Chancay) que es propietario del 40% del terminal. La empresa listada solo tiene estados financieros de ese 40%, y el socio mayoritario no está obligado a enviar información al mercado”, explicó.

“Es decir, (al invertir en IPCH) estás comprando sin tener los estados financieros, con lo cual es casi imposible hacer un análisis fundamental del tema. No he dicho que sea una mala inversión, podría ser una gran inversión, puede subir más, puede bajar, pero estamos ciegos, no hay parámetros”, añadió.

Menores costos

Los inversionistas retail no estarían siendo llevados solo por una tendencia, sino que el mercado se ha vuelto más accesible gracias a la tecnología que permite bajar costos.

“Los costos mínimos de transacción, de compra y venta de una casa de bolsa, en promedio, están entre S/ 60 y S/70. La barrera de entrada es alta. En Kallpa la comisión era de S/80. Sin embargo, (con el aplicativo Trii) la comisión mínima bajó a S/12.5, lo que es un cambio significativo. Ahora hace más sentido para una persona que quiere invertir S/1,000 o S/1,500 inscribirse a través de la aplicación”, destacó Arispe en “Diálogos” de Gestión.

Julio Villavicencio, profesor e investigador de la PUCP, señaló que, tras un estudio que desarrolló con la BVL, notaron en el país un costo alto en el acceso al mercado bursátil, tanto por el pago de comisiones como por el costo de investigar (para el inversionista).

“Las acciones (de la BVL) eran muy lejanas para las personas, no las conocían. El inversionista necesitaba de alguien que le ayude a investigar sobre las empresas, a bajar la data, a tener conexión en tiempo real con el mercado, no con un día de retraso”, sostuvo el académico.

Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, resaltó que la BVL hoy permite invertir en una amplia gama de valores del extranjero, lo que genera eficiencia tributaria.

“Si compras y vendes el producto (de la bolsa neoyorquina) en EE.UU., tendrías que pagar un impuesto del 30% por la ganancia de capital. Sin embargo, si hoy transas esas mismas acciones en la BVL, pagas 6.25%. El ahorro es realmente importante”, destacó.

Relevancia del retail

Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, recalcó en “Diálogos” que el retail cumple una función que también beneficia al cliente institucional (empresas), pues este último podrá emitir acciones o bonos en un mercado más grande.

“Con más inversionistas retail, las empresas pueden financiarse más barato, el país crece y hay más empleo. Entonces, es un círculo. La bolsa beneficia a todos, hasta a los que no invierten en ella”, enfatizó.

