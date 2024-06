Ello revela un fuerte entusiasmo por parte de los inversionistas, particularmente, de aquellos denominados ‘retail’ o minoristas, es decir, personas y no grandes entidades o empresas.

“Miles de pequeños/medianos inversionistas están comprando agresivamente la acción, lo cual empuja el precio al alza”, indicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

De acuerdo con la BVL, desde que comenzaron a listar en el mercado, el precio de las acciones de Inversiones Portuarias Chancay (IPCH) subió en 82%, de S/ 0.22 a S/ 0.4.

IPCH nació con 8,554 accionistas (clase A y B), pero desde que cotiza en bolsa -23 de mayo-, el número de inversionistas se incrementó en 6,549.

“El volumen negociado (de las acciones del puerto de Chancay) es bastante interesante para una acción de ese tipo y para el mercado en general, dado que los principales actores son los inversionistas retail más que los institucionales”, resaltó Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research.

“Las noticias que ahora vemos (sobre la pronta entrada en operación del puerto) han redundado en un interés sobre el activo. El inversionista retail está viendo la oportunidad de exponerse a este desarrollo”, añadió.

Hasta ahora, se han realizado un total de 13,820 operaciones con las referidas acciones, según la BVL.

Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, enfatizó que no es usual que se reporten más de 1,000 operaciones diarias con una acción en la BVL. Asimismo, dijo que mucho más del 50% de los inversionistas son retail.

Valoración

Luis Ramos, de LarrainVial Research, explicó que se debe tener en cuenta tres factores para la valoración de acciones. En primer lugar, se consideran los flujos de caja (ingresos) que se espera que genere la operación a futuro. Esto se relaciona con la capacidad de la empresa para llevar a cabo sus actividades.

En segundo lugar, se debe analizar la rentabilidad del proyecto, que debería ser positiva para que el valor fundamental sea alto, indicó.

Se incluye también en el análisis el costo del capital, que, en simple, es el costo financiero de la operación. Es decir, representa la tasa de interés que se debe pagar para financiar el negocio.

“La comunidad de inversionistas viene inflando las expectativas, pero es importante que el análisis se desarrolle a mayor profundidad”, acotó Ramos. En ese sentido, consideró que la compañía debería tener también una mejor relación con el público y brindarles información.

“No podemos decir que hay un precio objetivo de la acción porque no hay una cobertura formal del puerto por parte de los equipos de research (de las casas de bolsa). Eso genera que el anclaje (la posición del inversionista) no sea tan sólido”, sostuvo el analista.

¿Sin valor fundamental?

Marco Contreras, de Kallpa SAB, se mostró escéptico sobre la posibilidad de efectuar pronto un cálculo preciso del valor de las acciones del puerto de Chancay.

“Lo más probable es que no haya un valor fundamental porque la empresa no está obligada a brindar información del puerto. Inversiones Portuarias Chancay (IPCH) es un holding, un vehículo, que posee el 40% del terminal marítimo. Sin embargo, Cosco Shipping Chancay Perú (compañía dueña del 60% del proyecto), es una empresa privada que no está obligada a dar información al mercado”, explicó Contreras.

“La única información que es de obligación pública es la participación patrimonial (de IPCH) en la otra empresa (Cosco) que es la que administra el puerto”, agregó.

Contreras recalcó que aunque el puerto entre en operación, no hay una obligación de IPCH de publicar información sobre la otra compañía (Cosco) en la que tiene participación.

“Si uno ve el análisis de la gerencia que publica IPCH, lo único que indica es el avance de la construcción del puerto. Pero la demás información no es pública”, refirió el analista. “No espero que, aun estando ya en operaciones, voluntariamente la empresa publique información para estimar el valor fundamental”, añadió

En conclusión, pese al entusiasmo del mercado, el valor del megapuerto es aún incierto.

Riesgo

Marco Contreras, de Kallpa SAB, advirtió que el alza de los títulos del megapuerto “es 100% especulación”. “No hay ningún fundamento que respalde la subida de las acciones de Chancay. Son títulos de alto riesgo. El inversionista puede especular si quiere, no es bueno ni malo, solo debe tener en cuenta que así como se puede ganar mucho también se puede perder”, acotó el analista.