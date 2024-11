Camposol busca repotenciar negocio de palta: nombra nuevo gerente de unidad

Camposol Holding PLC, empresa dedicada a la agroexportación de Perú, anunció cifras récord en su desempeño financiero correspondiente al tercer trimestre de 2024, destacando un EBITDA mensual histórico de US$ 30.7 millones en septiembre, el más alto en la historia de la compañía. Además, durante los primeros nueve meses del año, la empresa alcanzó ventas por US$ 302 millones, un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, su EBITDA creció 96%, situándose en US$ 102.6 millones.

“En el tercer trimestre, logramos avances significativos en la consolidación de nuestro liderazgo como principal exportador agrícola del Perú y principal exportador de arándanos frescos. Nuestras visitas a clientes clave de EE.UU. demuestran aún más nuestro compromiso de comprender y satisfacer sus necesidades, fortaleciendo estas relaciones fundamentales”, indicó Ricardo Naranjo, CEO interino de la compañía.

Además, Naranjo resaltó que, con su estrategia financiera, lograron avances significativos en la mejora de su perfil de deuda a través de recompras adicionales de bonos y un nuevo acuerdo de arrendamiento posterior. “Esto contribuyó a reducir nuestro índice de deuda neta a EBITDA a 3.31 veces a septiembre de 2024, una clara mejora con respecto al último año y medio”, apuntó.

Consolidación en exportaciones

Camposol consolidó su posición como el mayor exportador agrícola de Perú y el principal proveedor de arándanos frescos al inicio de la temporada 2024-2025. En este segmento, las ventas crecieron un 21.5%, alcanzando US$ 180 mil 800 millones, impulsadas por una estrategia que priorizó el ingreso al mercado en los mejores momentos.

En el caso de las paltas, a pesar de una caída del 21% en volumen, los precios promedios más altos llevaron a un crecimiento en ventas del 21% y un aumento del 306% en los márgenes. Por otro lado, los mangos también mostraron resiliencia, duplicando sus utilidades brutas pese a una menor producción. En ese sentido, el las ventas alcanzaron los US$ 33.4 millones.

La compañía mantuvo un enfoque balanceado entre diferentes productos, asegurando que los segmentos de mayor rentabilidad, como arándanos y paltas, impulsaran los resultados generales.

Logros destacados

La optimización de procesos permitió alcanzar un margen EBITDA del 34%, significativamente superior al 20% registrado en el mismo periodo de 2023. Además de sus resultados financieros, Camposol recibió importantes reconocimientos internacionales. Obtuvo certificaciones de sostenibilidad y seguridad alimentaria, incluyendo la recertificación BRCGS con calificación A++.

La empresa, que opera en más de 40 países, continúa apostando por la innovación con el desarrollo de nuevas variedades de arándanos programadas para 2025. “Miramos al futuro con optimismo, convencidos de que seguiremos entregando resultados excepcionales y fortaleciendo nuestras relaciones comerciales en los principales mercados del mundo”, concluyó Naranjo.

Temas que te pueden interesar sobre Camposol:

Camposol prevé envíos tempranos de arándanos en próxima campaña y ve más mercados

Camposol se asocia con Ninjacart para impulsar mercado de arándanos en India

Camposol aumenta ebitda y aguarda ventas de paltas peruanas en tercer trimestre