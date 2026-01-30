Caja Trujillo cerró el 2025 con una utilidad neta acumulada de S/ 51.2 millones, el resultado más alto registrado en sus 41 años de operaciones dentro del sistema microfinanciero peruano. La entidad atribuyó el desempeño a su gestión corporativa y al crecimiento sostenido de sus operaciones a nivel nacional.

La institución cuenta actualmente con 106 tiendas en distintas regiones del país y forma parte del sistema supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De acuerdo con información del regulador, la caja municipal se ubica entre las microfinancieras con mayor crecimiento y sostenibilidad en el sistema.

El presidente del directorio, Luis Muñoz Díaz, señaló que los resultados obtenidos en 2025 representan cifras históricas para la entidad.

“Hemos obtenido cifras históricas en nuestros 41 años de presencia en el sistema microfinanciero”, afirmó.

Según indicó la institución, durante el último año se priorizó la eficiencia operativa, la implementación de nuevas tecnologías y la mejora en la experiencia del cliente, factores que contribuyeron al resultado financiero alcanzado.

La entidad señaló que continuará enfocando sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus servicios financieros y en el desarrollo de programas de responsabilidad social orientados al crecimiento económico regional y nacional.