Compañía de Minas Buenaventura, minera peruana de metales preciosos y básicos, mantiene una calificación de riesgo emisor (IDR por sus siglas en inglés) a largo plazo en moneda local y extranjera de BB- (grado especulativo) por Fitch Ratings, con perspectiva estable.

La calificación y perspectiva de Buenaventura, según Fitch, reflejan la estabilidad de la producción, la diversificación operativa, así como su participación en Cerro Verde, segunda mina de cobre más grande del Perú y la sexta más importante del mundo.

Por otro lado, si bien Buenaventura está acelerando proyectos a gran escala, esto también aumenta su riesgo de ejecución. Fitch también observó la baja vida útil de las reservas (cuatro años en toda su cartera de minas) lo que se considera una limitación en su calificación BB-.

Proyectos de Buenaventura

La calificadora espera que la puesta en marcha de la nueva mina de plata Uchucchacua, integrada con Yumpag finalice este año, agregando cerca de siete millones de onzas de plata.

Además, Fitch pronostica que la nueva mina de oro San Gabriel aumentará hasta 130,000 onzas en 2026 y una estabilización de la producción de alrededor de 600,000 onzas de oro equivalente en 2024 y 2025.

Así, se estima que el capex de Buenaventura alcanzará los US$ 310 millones en 2024, US$ 220 millones en 2025 y US$ 105 millones en 2026.

LEA TAMBIÉN: La estrategia de Luksic en Perú tras comprar parte de Buenaventura

El ingreso de Antofagasta a Buenaventura

Como se recuerda, la minera chilena de cobre Antofagasta Minerals, con aproximadamente el 19% de participación en Buenaventura, está a la espera de que se someta a votación el incremento de la junta directiva de siete miembros a nueve.

La familia Benavides continúa controlando Buenaventura a través de casi el 22% de las acciones. Si bien no se espera ningún cambio inmediato en la estrategia de la minera peruana y Fitch considera que la entrada de Antofagasta es neutral desde el punto de vista crediticio, su experiencia en el desarrollo del cobre puede facilitar el impulso de Buenaventura hacia la explotación de dicho mineral.

LEA TAMBIÉN: Buenaventura evalúa designación de dos directores de chilena Antofagasta

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión. Anteriormente, me desempeñé como productora de contenidos audiovisuales de este medio, así como redactora de Estilos.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.