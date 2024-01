El pasado 17 de diciembre, Antofagasta Plc (Chile), el brazo minero del grupo Luksic, anunció la adquisición del 19% de la peruana Compañía de Minas Buenaventura, a través del mercado secundario de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), por más de US$ 500 millones. Ahora, el presidente ejecutivo de la empresa chilena, Iván Arriagada, explica las razones de su ingreso a la propiedad del productor local de metales preciosos.

Cuando se hizo oficial la noticia, el presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, comentó a Gestión que “la posibilidad de tener a un accionista importante que quiera desarrollar proyectos, es relevante y lo valoramos mucho”. A partir de la mencionada operación, la acción de la minera peruana escaló desde US$ 9.95 a US$ 12.50 (el 17 de diciembre del 2023), aumentando en 25.63%, de acuerdo con datos de la BVL.

¿Cuál es el objetivo de adquisición? Para Arriagada, la transacción se alinea con la estrategia de crecer en cobre y en países de América. En Perú, recordó que la firma chilena tiene más de 50,000 hectáreas de propiedad minera donde realizan exploraciones.

En esa línea, el ingreso a Buenaventura encaja porque esta empresa está en la transición de ser un productor mayoritariamente de oro hacia convertirse en un jugador en el mercado del cobre. Entre sus activos, destaca su participación del 19% en la mina de cobre Cerro Verde (Arequipa), controlada por Freeport.

Los próximos pasos de Antofagasta en Perú

Sobre las declaraciones de Roque Benavides, quien consideró que la mencionada operación de Antofagasta “no era hostil ni amigable”, Arriagada observó más bien que la transacción es una buena noticia para Buenaventura por el interés de trabajar en colaboración con la empresa peruana para desarrollar su potencial.

En adelante, ¿buscan tomar control de la compañía? Actualmente, el ejecutivo señaló que están en la etapa de colaborar con la administración de Buenaventura para entender bien su potencial. Además, recordó que están conversando para tener representación en el Directorio de la firma, declaró a La Tercera, de Chile.

Otras inversiones de Antofagasta

En los últimos cinco años, Antofagasta viene invirtiendo entre US$ 1,400 millones y US$ 2,000 millones cada año. Para el 2024, la compañía aún no ha dado a conocer oficialmente su plan, pero el medio chileno prevé que el 2024 será un año récord de inversiones para el grupo Luksic en minería si se sigue la tendencia anual. El desembolso se informaría a fines de enero.

Durante el 2023, la empresa invirtió al menos US$2,000 millones y Arriagada adelantó que esperan que dicho monto sea mayor en el 2024.

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión. Anteriormente, me desempeñé como productora de contenidos audiovisuales de este medio, así como redactora de Estilos.