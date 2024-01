Compañía de Minas Buenaventura, empresa peruana de metales preciosos y básicos, comunicó que la Junta General de Accionistas someterá a su consideración incrementar el número de directores de siete a nueve. Dicho cambio permitirá que la minera del grupo Luksic, la chilena Antofagasta plc, cuente con dos miembros en el directorio de la mencionada compañía.

En detalle, la Junta General de Accionistas discutirá el referido asunto el próximo 22 de febrero , teniendo en consideración el derecho que le asiste a Antofagasta, en función del porcentaje accionario bajo su titularidad, informó Buenaventura a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Como se recuerda, Antofagasta plc adquirió el 19% de las acciones representativas del capital de Buenaventura el pasado 17 de diciembre, a través de transacciones en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La minera peruana considera que el aporte de la firma chilena al directorio agregaría valor a su composición con su experiencia y conocimiento en el sector minero,

Expectativas de Antofagasta en Buenaventura

Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, destacó que el ingreso al accionariado de la minera peruana se alinea con la estrategia de crecer en cobre y en países de América.

Resaltó que Buenaventura está en la transición de ser un productor mayoritariamente de oro hacia convertirse en un jugador en el mercado del cobre. Entre los activos de la empresa peruana destaca su participación del 19% en la mina de cobre Cerro Verde (Arequipa), controlada por Freeport.

En los últimos cinco años, Antofagasta viene invirtiendo entre US$ 1,400 millones y US$ 2,000 millones cada año. Para el 2024, la compañía aún no ha dado a conocer oficialmente su plan, pero La Tercera prevé que este año marcará un récord de inversiones para el grupo Luksic en minería si sigue la tendencia anual. El desembolso se informaría a fines de enero.

