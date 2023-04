De acuerdo al presidente de la Asociación de Productores Vitivinícolas de Ica (Aprovi), Manuel Bernales, cada vez son más los empresarios del sector que encuentran una oportunidad, en muchas ocasiones, para más que triplicar consumos debido a una mayor oferta en la propia bodega.

Así, los ingresos promedio por persona, que normalmente se encuentran entre los S/ 50 y S/ 60 principalmente por la compra de los licores, podrían superar los S/ 300, si se suman a servicios como alimentación y hospedaje.

“En Aprovi somos aproximadamente 45 productores asociados, de los cuales un 20% ya desarrolla el enoturismo. El campo es grande para la penetración de esta actividad, impulsada, sobre todo, por el arribo de turistas que en Ica encuentran un lugar cercano a Lima”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Tacama suma hectáreas y explora nuevas oportunidades en mercados extranjeros

Al respecto, indicó que son zonas como Guadalupe o Los Aquijes, donde se observa una importante cantidad de bodegas. “En la zona de Los Aquijes hay más bodegas artesanales y varias se están convirtiendo en restaurantes”, agregó.

La transformación de estos negocios es propia de las nuevas generaciones, indicó Bernales, puesto que la mayoría de bodegas son negocios familiares que por tradición se orientaron únicamente a la producción y venta de las bebidas a través de otros canales. Sin embargo, en la actualidad los bodegueros apuntan, en mayor medida, a una venta directa en el lugar, lo que también les permite reducir costos de transporte.

En su momento, el presidente del Comité Vitivinícola de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Alan Watkin, precisó que aproximadamente 30 bodegas ingresaron en este modelo de negocio, el cual genera una mayor rentabilidad, debido al ahorro de algunos costos propios de la venta indirecta (supermercados o distribuidores).

LEA TAMBIÉN: 32 millones de kilos de uva pisquera en riesgo si se reanudan bloqueos en Ica

Menos uva pisquera

Bernales dijo que, si bien la producción y los precios de la uva pisquera se han mantenido en esta temporada, probablemente no ocurra lo mismo en la siguiente cosecha (2024), debido a la prolongación de días calurosos.

“Los volúmenes podrían ser menores en la siguiente campaña, pues al no haber frio, la parra no descansa. Entonces, cuando ocurre el brote de los frutos, el volumen será menor. Pero aún no podemos establecer cuánto será esta reducción”, explicó Bernales.

Asimismo, afirmó que no hay ampliación en hectáreas cultivadas de vid, lo que conlleva una menor oferta del fruto. Anteriormente, el representante lamentó que la uva de mesa reste hoy espacio a la uva pisquera, principalmente por una mayor eficiencia del fruto y por el boom de la agroexportación.

Claves

Producción. Watkin señaló que los campos de la región Ica generan al año un estimado de 42 millones de kilogramos de uvas pisqueras.

Representatividad. Ica cubre aproximadamente el 60% del pisco total que se fabrica en el Perú, mientras que el otro 40% es elaborado en las regiones de Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.