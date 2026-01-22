Blue Origin, la empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció este miércoles que planea lanzar a finales de 2027 una red de 5,408 satélites para dar servicio de internet de alta velocidad a gobiernos, centros de datos y compañías.

La red satelital, llamada TeraWave, está diseñada para ofrecer «velocidades de datos simétricas de hasta 6 terabits por segundo en cualquier lugar de la Tierra» y servir a «miles» de clientes que necesitan «conectividad estable para operaciones críticas», según un comunicado.

La mayoría de los satélites de TeraWave se situarán en la órbita terrestre baja, donde ofrecerán una velocidad de transferencia de datos de 144 gigabits por segundo, y cerca de un centenar estarán en la órbita media, donde pueden alcanzar hasta 6 terabits por segundo, detalla la nota.

La empresa de Bezos se adentra así en el mercado de las constelaciones de satélites, en el que la líder es SpaceX, la firma espacial del magnate Elon Musk, cuya red Starlink tiene unos 9,000 satélites y 9 millones de clientes, entre particulares, empresas y gobiernos.

Amazon, la otra empresa de Bezos, también integra ese sector con la red de banda ancha satelital Leo, antiguamente llamada Project Kuiper, que ofrece servicios similares a los de Starlink y tiene desplegados menos de 200 aparatos, aunque planea lanzar unos 3,200.

Blue Origin y SpaceX, dirigidas por dos de los hombres más ricos del mundo, son competidoras en el dominio del espacio, la primera con su cohete New Glenn y la segunda con el Starship, y se juegan notables contratos con el Gobierno de EE.UU.