Bodega Santa María Magdalena proyecta iniciar la exportación de sus piscos acholado y quebranta a diferentes mercados del mundo. (Foto: Difusión)
Bodega Santa María Magdalena proyecta iniciar la exportación de sus piscos acholado y quebranta a diferentes mercados del mundo. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La , señaló su gerente comercial Esteban Zariquiey Morcos, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Así, la compañía incursionó en el segmento de bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés), con el lanzamiento de una línea de productos en botella personal. Actualmente comercializa una sangría en presentación de 330 mililitros y trabaja en la creación de nuevas propuestas elaboradas con pisco.

“Contamos con un área de investigación y desarrollo y un laboratorio de microbiología que nos permite innovar y modificar nuestros métodos de producción de destilados, con el objetivo de mejorar continuamente la calidad y generar alternativas de valor agregado”, sostuvo el representante.

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Exportación a Estados Unidos y Europa

Bodega Santa María Magdalena proyecta iniciar la exportación de sus piscos acholado y quebranta a diferentes mercados del mundo. “Nuestra prioridad es concretar los primeros envíos a Estados Unidos; posteriormente, buscamos expandir nuestros despachos a Europa”, añadió.

Con miras a su ingreso al viejo continente, la compañía viene adecuándose a las exigencias de ese bloque. En ese sentido, alista la incorporación de botellas de 700 mililitros, formato requerido en su comercialización.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 45 hectáreas de uvas pisqueras destinadas al cultivo de uva pisquera de las variedades: albilla, italia, mollar, moscatel, quebranta y torontel.

La empresa cultiva sus propias uvas pisqueras en el valle de Pisco. (Foto: ADEX)
La empresa cultiva sus propias uvas pisqueras en el valle de Pisco. (Foto: ADEX)
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