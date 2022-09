“Salimos del Capítulo 11 (a la que entró en mayo 2020) en diciembre del año pasado ya con todo nuestro plan de reestructuración aprobado y con la inversión de nuestros nuevos accionistas. Logramos condiciones muy buenas a nivel de negociación con nuestros proveedores y con ello alcanzamos una hoja de balance más fuerte de lo que teníamos en épocas preCOVID sea por niveles de endeudamiento y posición de caja. Estamos listos para ver qué hacer ”, comentó.

En diciembre del año pasado la aerolínea terminó su proceso de reestructuración financiera, lo que marcó su salida del Capítulo 11 tras recaudar US$ 1,700 millones en inversiones, reducir su deuda y quedarse con más de US$ 1,000 millones de liquidez.

“Cuando salimos del Capítulo 11, retomamos la ruta Bogotá - Lima, con tres frecuencias al día”.

-La presencia de Avianca en Perú-

La presencia de Avianca de Perú se hará desde dos frentes, adelantó el director de operaciones (COO). La primera a través de la ruta que ya está en operaciones como es la de Bogotá (Colombia) – Lima. Con ella se apunta a que los consumidores peruanos tengan acceso a la red de rutas internacionales que opera la aerolínea (cerca de 40) desde Bogotá.

“Como Avianca tenemos la intención de seguir creciendo en vuelos internacionales para Perú. Hoy con los tres vuelos de Bogotá a Lima, el pasajero peruano puede acceder -a través de la conexión Bogotá- a nuestras 40 rutas internacionales”, precisó.

El segundo frente de la presencia de Avianca en Perú será a través de la low cost Viva Air de la que adquirió el 100% de los derechos económicos y de la que está en proceso -actualmente- la autorización de la autoridad colombiana para la integración de ambas compañías que le dará a Avianca capacidad de decisión sobre Viva Air.

“En paralelo y eso es algo que pasó este año, que nuestros accionistas anunciaron la compra del 100% de los derechos económicos de Viva Air. ¿Por qué lo hicimos? Debido a que creemos en la marca Viva, en el modelo de negocio y en el posicionamiento que tiene en los mercados domésticos de Colombia y Perú”, acotó.

Todavía -aclaró Avianca- no tienen ningún manejo o poder decisión sobre la aerolínea de bajo costo. Por el contrario, Viva y Avianca se manejan como empresas separadas. No obstante, este mes se solicitó a la autoridad colombiana la integración de ambas compañías lo que hará -precisó Frederico Pedreira- “que se puedan tomar decisiones (sobre Viva). La integración no es una fusión”.

-Una vez que ello ocurra, ¿qué se tiene previsto para la operación de Viva en Perú?-

La visión de Avianca es ser una alternativa a Latam que tiene más del 60% del mercado en Perú ya sea a través de Viva o a través de la nueva visión de Avianca de ser una compañía más competitiva a nivel de costos, ofreciendo boletos más baratos y con más rutas punto a punto. Hay espacio para crecer y buscar una mayor participación de mercado en Perú. Por los atributos que tenemos vamos hacer una buena alternativa con Viva en las rutas domésticas y con la ruta a Bogotá para vuelos internacionales.

-¿Cuál va ser la estrategia para competir con Latam?-

Te voy a responder en dos partes. Como Avianca con la salida del Capítulo 11 y con la reconfiguración de nuestros aviones que ya tenemos a la fecha 48, vamos a operar con una configuración de costos mucho más competitiva que Latam, que eso se va a traducir en ofrecer boletos más bajos. A su vez estamos desarrollando una red de rutas, más conveniente para el pasajero, con destinos punto a punto y menos dependiente de conectar por un hub. Mientras que por el lado Abra su desarrollo está basado en tres principios.

-¿Cuáles son?-

El primero, cuando se juntan dos aerolíneas (Gol y Avianca), se va a tener el beneficio de comprar motores, aviones y efectuar las labores de mantenimientos a precio mucho más bajos lo que va a permitir mejorar los costos. El segundo es tener una red de rutas -en comparación con Latam- mucho más grande en Sudamérica con presencia no solo en Perú y Colombia sino también en Centroamérica, Ecuador, Chile y Brasil y por último, tener a alguien con la capacidad de pelearse lado a lado con Latam ya que en algunos mercados (Latam) está demasiado confortable.

En mayo, cabe recordar, se anunció la conformación del Grupo Abra tras un acuerdo entre la colombiana Avianca y la brasileña Gol, que buscan -de esta forma- convertirse en una opción de transporte aéreo en América Latina, transformándose así en una competencia directa de Latam.

Este acuerdo todavía está sujeta a la aprobación de las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Por lo pronto, Ecuador ya le dio su visto bueno.

-Cuando menciona precios competitivos, ¿de qué forma lo va a sentir el usuario final una vez que se concretice la conformación del Grupo Abra y la integración con Viva?-

Con boletos más baratos y más flexibilidad a la hora de comprar un pasaje. A lo que se suma, que estamos invirtiendo en nuestro web site para que los pasajeros puedan adquirir sus boletos desde la página web, de forma más rápida y segura. Actualmente, el 50% de las ventas son online y queremos seguir creciendo en esa vía. En cinco o diez años, no nos preocupará Latam, por el contario, queremos ser capaces de competir con aerolíneas como Volaris y JetSMART.

-¿Cómo están las finanzas de Viva Air?-

Una vez que la autoridad en Colombia autorice la integración con Viva, podremos tener más detalles respecto a las finanzas de esta aerolínea. No obstante, lo que sabemos es que Viva está con dificultades . ¿Cómo lo sabemos? Al comprar los derechos económicos los proveedores de Viva nos informaron que no estaba pagando algunas cuentas que debían pagar. No hay olvidar que la mayoría de las aerolíneas salieron debilitadas de la pandemia, a lo que se sumó el aumento del precio del combustible y la devaluación de la moneda local frente al dólar. Una de las razones por la que estamos solicitando la autoridades que apruebe la integración con Viva es para ayudarla de manera eficiente.

-¿De qué manera ayudará Avianca a las finanzas de Viva?-

No quiero entrar al detalle. Lo que le puedo mencionar es que creemos en la marca así como en la red de rutas de los mercados en la que está presente. Seguramente vamos a tener que hacer la misma cosas que hicimos en Avianca (al entrar al Capitulo 11) renegociar contratos, imponer brazos más largos de pagos, entre otros. Lo que vamos hacer está más relacionado con la reestructuración de la parte financiera, más no en la operativa y comercial ya que nos gusta mucho el producto y red de rutas.

-¿Cuál es la expectativa con el Grupo Abra?-

Esperamos que en semanas podamos tener las autorizaciones pertinentes para que, antes de fin de año, pueda empezar a operar el Grupo Abra. ¿Ello qué significa? La visión es tener dos aerolíneas (Gol y Avianca) operando bajo una misma holding. Lo que apuntamos es replicar lo que pasa en Europa con Iberia y British Airways, que operan de manera independiente bajo la misma holding. Queremos que el Grupo Abra se posicione en América Latina por sus costo bajos, las que sean sostenibles en el tiempo. También mejorar su capacidad con rutas con alta demanda.

-¿Se va a retomar la ruta a Cusco?-

Se va retomar la ruta a Cusco, pero desde Bogotá (como Avianca ). Todavía no tenemos definido si será a partir de este año o el próximo. La decisión final de cuando se concretará esta ruta depende del costo del combustible. Creemos en el gran potencial que tiene esta ruta.

