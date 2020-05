El último domingo, la aerolínea Avianca anunció su salida del mercado peruano alegando que solo representaba el 5% de sus operaciones y la falta de capacidad financiera para sustentar operaciones deficitarias. El avance del Covid-19 -que generó las paralizaciones del sector aerocomercial- precipitó su decisión de abandonar definitivamente Perú, dejando sin trabajo a 906 personas.

Teniendo como antesala ello, ¿cómo avanza la reactivación de este sector tras dos meses de paralización?

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), comentó a Gestión.pe que hasta el momento no hay una respuesta concreta de parte del Ejecutivo respecto a la solicitud realizada a inicios de marzo para reflotar el sector como la formulación de políticas e incentivos para que las empresas aéreas puedan acceder a créditos para mitigar el impacto económico a tasas preferenciales a través de Cofide.

Otra medida solicitada era el aplazamiento del pago de obligaciones tributarias así cambios operacionales para operar con menos tripulación en cabina así como flexibilidades laborales. Incluso se deslizó la posibilidad del uso de parte del fondo generado por el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional para generar a su vez un fondo de ayuda.

No obstante, subrayó Gutiérrez no han habido respuestas hasta el momento para reactivar a este sector.

“Medidas específicas para el sector no hay hasta la fecha lo que ha ocasionado la pérdida de más de 900 puestos de trabajo en el caso de Avianca mientras que las operaciones de las demás empresas se ha reducido a su mínima expresión, tratando de mantenerse a flote. Eventualmente pueden tener operaciones humanitarias (con el traslado de medicinas) y de carga que ha significado una suerte de alivio, que hace muchos aerolíneas estén reconvirtiendo sus aeronaves en mixtos para poder hacer algún tipo caja, lo cual no es para todos y para cierto mercados. Aunque todo depende de la disponibilidad de bodegas ”, explicó.

En efecto, comentó que esta opción esta siendo usado tanto por Latam como por las low cost Sky e Viva Air.

-Falta de respuesta-

Gutiérrez Laguna comentó que la falta de una respuesta clara para reflotar a este sector abre la posibilidad de que otras aerolíneas -en el peor de los escenarios- puedan seguir el camino trazado por Avianca.

“ En concreto no tenemos nada y la decisión de Avianca no queremos que se repita por una falta de decisión. El riesgo de que otras aerolíneas sigan el camino de Avianca va estar y está empeora en la medida que no tengamos operaciones, a lo que se suma el factor de incertidumbre ya que no sabemos cuándo vamos a empezar a operar, se supone a fines de junio pero nada es certero ”, agregó.

“La situación es crítica para todos, algunos más que otros”, indicó. En esa linea, comentó que de restringirse el uso del asiento del medio la ocupación caería al 62%, lo que implicaría -de darse en el mercado peruano- un aumento de los pasajes.

“Hemos dicho que no debería imponerse este tipo de restricciones ya que no está demostrado -hasta la fecha- algún riesgo alto de contagio, ya que si se diera ocasionaría que los pasajes aumento y generaría una curva más lenta de recuperación. Sin embargo, hay otros factores que tenemos a favor como el precio del combustible que esta en el piso que puede ayudarnos bastante. Las aerolíneas que se van a recuperar en el largo plazo son las que tengas rutas locales potentes, ya que el mercado internacional va a tardar a reabrise ”, explicó.