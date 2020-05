“Fue una de las decisiones más difíciles”, explicó en rueda de prensa Anko van der Werff, presidente de Avianca Holdings, respecto al cierre de operaciones de esta empresa en el mercado peruano luego de que la matriz pidiera acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos.

“Perú no suponía el 5% en términos de operación. Esta decisión se tuvo que tomar, pese a que en algún momento creíamos que era una base rentable en el largo plazo, (no obstante) ahora mismo no tendríamos la capacidad financiera para sustentar operaciones deficitarias ”, aclaró en tanto Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer de Avianca.

Anko van der Werff precisó que en Perú se contaba con un equipo que trabajó por muchos años para la empresa y que siempre ha dado la cara. “Los resultados que hemos tenido en términos de puntualidad ha sido descatables, de verdad ha sido la decisión más complica y son decisiones que sentimos profundamente”, indicó.

Agregó que esta decisión -de liquidar la operación en Perú- no se hubieran tomado sin el efecto del Covid-19.

“Tenemos que ser muy honestos. Lo que hicimos el año pasado la apuesta por Perú fue reducir las operaciones y nos fue muy bien, hasta el momento del Covid-19. El Covid-19 no nos dejó otra opción”, remarcó.

En ese sentido, la aerolínea dijo que se va cumplir con las leyes peruanas el proceso de liquidación y también en materia laboral y pago de proveedores.