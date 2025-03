La australiana Winchester Energy, dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, firmó un pliego de condiciones no vinculante con la estadounidense Jaguar Exploration para la solicitud y posible desarrollo de dos bloques de exploración offshore en aguas peruanas.

En detalle, se suscribió un Term Sheet (carta de intención) no vinculante con Jaguar Exploration, Inc. para la solicitud conjunta de derechos de exploración petrolera en offshore en Perú (actividades que se desarrollan en el mar), cubriendo un sector de aproximadamente 8,060 km² en dos áreas adyacentes a las cuencas de Lima y Pisco (Bloques).

De ser aprobado el referido pedido, Winchester operará y tendrá una participación del 80% en los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET), mientras que Jaguar poseerá el 20% restante.

Los acuerdos permitirán a ambas compañías realizar estudios geológicos y geofísicos durante dos años para evaluar el potencial de los bloques.

No existe un requisito mínimo de inversión, pero se estima que Winchester invertirá aproximadamente US$250,000 por bloque durante este período para definir el potencial exploratorio. Dicha inversión será escalonada y se financiará con reservas de efectivo existentes o ingresos operativos.

“Al finalizar la evaluación, los AET darán a la compañía (Winchester) y Jaguar el derecho a un contrato de licencia para explorar y explotar hidrocarburos en el Bloque, sujeto al cumplimiento de sus compromisos“, indicó la firma australiana.

La operación podría fortalecer la posición de Winchester en el mercado de exploración offshore y potencialmente atraer inversiones de terceros para actividades de perforación.

¿Cuáles son las condiciones del acuerdo entre Winchester Energy y Jaguar Exploration?

La estadounidense Jaguar ha otorgado a la compañía australiana exclusividad hasta la firma de los acuerdos definitivos, lo que se espera ocurra tras la adjudicación exitosa de uno o ambos AET.

Además, si las solicitudes de uno o ambos AET son aprobadas, las partes formarán una joint venture para cada AET. Las participaciones iniciales serán 80% para Winchester Energy y 20% para Jaguar.

La participación de Jaguar será “free-carried” (participación en las ganancias netas) desde la fecha de adjudicación del AET hasta la finalización del primer pozo exploratorio. Asimismo, se prevé la incorporación de un socio farm-in (con derechos de explotación) para financiar la perforación de cualquier pozo exploratorio en caso de identificar prospectos adecuados dentro del bloque.

¿Cuánto es la compensación a pagar por Winchester a Jaguar en caso de adjudicación?

Winchester pagará a Jaguar un total de US$ 622,500 en caso de adjudicación de los AET, desglosado en US$ 12,500 al firmar el term sheet, US$ 40,000 por reembolso de costos, US$ 270,000 en efectivo y US$ 300,000 en acciones de Winchester (aproximadamente 160 millones de acciones), sujeto a aprobación de accionistas si es necesario.

Sin embargo, en caso de que solo se adjudique un AET, la compañía pagará a Jaguar US$ 229,500 en efectivo y US$ 255,000 en acciones ordinarias totalmente pagadas (sujeto a aprobación de accionistas si se requiere), en lugar de los montos mencionados.

En otro escenario, el term sheet se rescindirá si ambas solicitudes de AET son rechazadas. Cualquiera de las partes podrá retirarse de la joint venture si no desea continuar hasta la firma del contrato de licencia.

La australiana Winchester señaló que las negociaciones aún no han concluido y están sujetas a la firma de acuerdos definitivos y vinculantes. No hay certeza de que se firme un acuerdo vinculante ni de que la transacción se lleve a cabo.

