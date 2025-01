Para cumplir ese objetivo, la compañía presentó una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El proyecto contempla la perforación de hasta 12 pozos entre exploratorios y confirmatorios desde las plataformas 26A, 26B, 28A, 28B, 32A y 32B, para reubicar la locación Kametza e incorporar facilidades para pruebas de producción extendidas en el Lote 107.

La inversión total estimada para el desarrollo del proyecto asciende a los US$ 48 millones, considerando la perforación, completación y pruebas de producción de dos pozos exploratorios y hasta tres pozos confirmatorios, así como la perforación de un pozo inyector. En la etapa de construcción, que durará alrededor de 150 días, se destinaría US$ 10 millones; mientras que la fase de operación (pozos y pruebas), demandará un desembolso de US$ 33 millones. Los otros US$ 5 millones irán para la etapa de abandono.

Los detalles del proyecto de Petrolífera Petroleum

De acuerdo con el documento remitido por Petrolífera Petroleum del Perú, se contempla la modificación de la ubicación de la locación Kametza, la cual estará a 2.4 kilómetros aproximadamente del sitio original aprobado, fuera del Área Natural Protegida Bosque de Protección San Matías – San Carlos. Para ese efecto, solicitará la intervención de hasta 4.5 hectáreas (ha), pues se perforarán hasta seis pozos (dos exploratorio, tres confirmatorios y se incorporará un pozo inyector), además de contar con un campamento para personal se incorporará facilidades para pruebas de producción extendida, esto en función del resultado positivo de los primeros pozos perforados, el cual es un escenario favorable.

“La nueva ubicación de la locación Kametza tendrá una extensión adicional de 1 ha a lo ya aprobado (3.5 ha) y su camino de acceso correspondiente se construirán sobre predios privados, habiéndose realizado conversaciones preliminares entre los propietarios de los terrenos, los cuales serán confirmados debidamente con dichos propietarios luego de la aprobación de la presente MEIA y antes del inicio de las actividades del proyecto”, precisa la compañía.

Así, durante las Pruebas de Producción Extendida, en función al éxito del hallazgo, el transporte del hidrocarburo producido será mediante camiones cisterna desde la locación Kametza hacia instalaciones donde pueda ser procesado (Pucallpa, Lima, entre otros). Mientras que el pozo inyector se utilizará para disponer agua de producción, producido durante dichas pruebas y los efluentes tratados en la misma locación.

La firma también precisó que se perforarán hasta dos pozos tubulares para la extracción de agua subterránea con fines de uso doméstico e industrial, los cuales estarán dentro de la misma locación Kametza. Asimismo, una vez perforado el primer pozo exploratorio y bajo un escenario favorable de éxito, y con cargo a la decisión de la petrolera, se realizarán las pruebas de producción para conocer la capacidad de producción y estimar el potencial de la estructura Kametza.

Posterior a ello, se tiene previsto la perforación de un pozo inyector para la disposición de las aguas de producción durante las pruebas extendidas de producción del pozo exploratorio (y los efluentes tratados en la Locación). “Es importante señalar que en un escenario desfavorable que implique que el pozo exploratorio no resulte exitoso, el adelanto de la etapa de abandono puede ser activada”, anotó la compañía.

