La empresa de exploración Australian Critical Minerals (ACM) anunció la culminación de la adquisición de Circuit Resources Pty Ltd, operación que le otorga el 100% de participación en seis proyectos de metales preciosos y básicos en Perú, con un portafolio de 25,600 hectáreas.

En detalle, los activos incluyen proyectos de oro, plata, cobre, plomo, zinc y litio, ubicados en las franjas mineras más relevantes del país. Entre ellos se encuentran Blanca (Lambayeque), Riqueza (Huancavelica), Flint (Trujillo), Cerro Rayas (Huancavelica), Liro (Moquegua) y Kamika (Puno), todos bajo propiedad directa de ACM.

“Esta adquisición marca un paso importante para ACM. El Perú se encuentra entre las principales regiones mineras del mundo y nuestro nuevo portafolio está posicionado para capitalizar este potencial. Lo más emocionante es lo listos que estamos para avanzar”, resaltó Dean de Largie, director general de Australian Critical Minerals.

Los antecedentes exploratorios muestran leyes consideradas excepcionales: cobre de hasta 8.7%, plata con más de 2,200 gramos por tonelada y oro de hasta 52.8 gramos por tonelada. Varios de los proyectos cuentan con objetivos listos para perforación tras mapeo geológico y trabajos previos.

En el caso del proyecto Flint (oro), ACM informó que ya ha desplegado equipos de campo y se encuentra gestionando permisos de acceso con propietarios privados para ejecutar estudios geofísicos en octubre. El trámite de perforación está en curso y actualmente en fase de evaluación arqueológica por parte del Ministerio de Cultura (Mincul).

En junio, la empresa de exploración Australian Critical Minerals (ACM) anunció la suscripción de un acuerdo vinculante para adquirir el 100% del capital de Circuit Resources, propietaria de las compañías Au Investments, Pegoco y Latin Gold.

ACM impulsa proyectos de cobre, oro y litio en Perú

La compañía avanza con los preparativos para iniciar perforaciones en el proyecto Riqueza (cobre y plata). En noviembre se reunirá con representantes de la comunidad andina, como parte de su proceso de relacionamiento institucional previo a la aprobación de los programas de perforación.

En cuanto a los demás activos, los planes inmediatos (en los próximos tres meses) de ACM consideran completar estudios geofísicos en Flint (oro) y obtener el permiso inicial de perforación, fortalecer vínculos con comunidades y avanzar con muestreos en Riqueza y Cerro Rayas (zinc, plomo y plata). El objetivo es iniciar perforaciones en estos últimos en el segundo trimestre de 2026.

“Estos no son solo prospectos en papel; varios ya están listos para perforar, con Flint como primer candidato. Allí los permisos están muy avanzados y la geología apunta a un importante potencial de oro epitermal de alta sulfuración. Proyectos como Riqueza y Cerro Rayas vienen detrás, dándonos un flujo sólido para exploración continua”, resaltó.

Con un portafolio diversificado y exposición a múltiples commodities, ACM busca capitalizar la demanda global de metales, incluyendo el litio. La estrategia apunta a generar un flujo continuo de exploración y descubrimientos en el país.