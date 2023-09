Bajo este contexto, Luis Enrique Matías, líder de Consultoría de Riesgos Inmobiliarios de Marsh, corredor de seguros y consultor de riesgos, señaló que cuatro sectores vienen siendo impactadas por esta anomalía climática, tomando pólizas de seguros para cubrir sus activos. En conversación con Gestión, precisó que se trata de la industria textil, energía, agricultura y pesca.

En el caso de la industria textil, sostuvo que al no haberse dado la temporada Otoño - Invierno las empresas no vendieron las prendas para esa campaña (casacas, abrigos y otros).

“Empezó el Niño Costero, las temperaturas se dispararon y no se ha presentado el invierno este año. Para la industria textil la temporada de venta de chompas, por ejemplo, no se ha dado. Se ha una visto afectación en Gamarra (emporio textil) y la industria en general”, precisó.

En cuanto al sector energía, el impacto se observa en las hidroeléctricas. Y es que según dijo, estas se encuentran al costado de los ríos para captar el agua y efectuar la generación de energía eléctrica. “Cuando hay daños en las hidroeléctricas, estos suelen ser severos. Por ejemplo, se pueden dañar transformadores u otros equipos de alto valor”, sostuvo.

Agregó que en algunas zonas del país se mantiene la generación hidroeléctrica -en base a agua-, pero se ha reducido mucho más porque no hay agua, debido a las sequías producidas en el sur del país. “Entonces ahora ingresan las termoeléctricas, pero ya alcanzaron su capacidad y por eso hay un mayor costo de energía”, apuntó.

Agro y pesca

El agro es otro sector impactado por este evento climático. Matías señaló que la floración en primavera no alcanzó las temperaturas adecuadas para algunos cultivos y al no tener la temperatura habitual no llegaron a los niveles de producción normales, impactando en la rentabilidad.

Además, recordó que recientemente el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ya alertó que la agricultura atravesará su peor momento en 26 años.

“Algunas empresas desde el 2017 estuvieron invirtiendo en nuevas variedades que soportaban mejor la variabilidad climática. Algunas variedades producían 30 kilos por hectárea, pero cuando variaba el clima caía a 5 kilos. Entonces hay otras variedades que soportan la alteración climática y hay algunas empresas agroindustriales que han ido invirtiendo en ese aspecto y esos cultivos tienen ahora un mejor desempeño”, detalló.

El directivo señaló, además, que el sector pesca también se está viendo impactado por las altas temperaturas generadas por El Niño Costero, debido que los peces de agua fría se han retirado del mar y están ingresando otro tipo de peces.

Así, dijo que el gran volumen que habitualmente estaban autorizadas las empresas a capturar en cuotas ha variado. “Claramente con este cambio de temperatura hay una variación importante en el volumen de pesca y ello ha cambiado las reglas de juego”, dijo.

Indicó que la anchoveta es el principal recurso afectado debido a que no se ha abrió la primera temporada de pesca, aunque el Ministerio de la Producción (Produce) espera que pueda abrirse la segunda temporada, la cual normalmente inicia entre fines de octubre e inicios de noviembre.

Activos asegurados

Los corredores de seguros protegen a través de las pólizas de coberturas los bienes de las empresas, precisó el ejecutivo de Marsh.

Así, en el caso del sector pesquero se aseguran las plantas pesqueras o embarcaciones, en el caso del sector agro las plantas de procesamiento y en la industria textil, se cubren las maquinarias que puedan ser afectadas por las lluvias o inundaciones. En ese línea, dijo que no cubre la caída de la producción de bienes del sector.

“Nosotros aseguramos los bienes directos, hasta ahí puede llegar el seguro. No está asociado a una menor pesca en el caso de esta industria pesquera o una menor demanda de productos de ropa en el caso del sector textil, eso no es asegurable”, aclaró.

En ese sentido, indicó que considerando que se espera El Niño Costero en un nivel moderado (56%) para el verano del 2024, las empresas deben contar con planes de prevención, planes de emergencia y planes de continuidad de negocio, priorizando las operaciones más importantes.

Datos y cifras

Las empresas que contaron con un seguro que incluía en su cobertura el riesgo de lluvias e inundaciones reportaron más de US$ 74 millones en pérdidas aseguradas por el Ciclón Yaku .

. Estas pérdidas fueron menores a los reportados al Fenómeno de El Niño del año 2017, donde se registraron US$ 255.91 millones.

