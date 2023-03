Así lo informó el Consejero Económico Comercial del Perú en Miami, Max Rodríguez, en el marco de la presentación de la Promo Norteamérica 2023 organizado por Promperú, donde expuso sobre las oportunidades para el sector de manufactura diversas para los exportadores peruanos en dicho país.

En conversación con gestion.pe, Rodriguez indicó que el crecimiento del último año fue -entre otros motivos- impulsada por la pandemia del COVID-19, debido a que los trabajadores debieron hacer trabajo en casa (home office).

En ese sentido, dijo que la vivienda ya no solo era un lugar para vivir, sino, la oficina para trabajar a jornada completa.

“Como habían ahorros por gastos de alimentación o traslado que se utilizaba para ir al trabajo, esos gastos fueron trasladados a hacer las mejoras de las viviendas. Mejoraron terrazas, pisos, áreas comunes, cocinas; y eso implicó un crecimiento interesante de la demanda de productos que estaban dentro de la oferta peruana como cerámicos, baldosas y madera”, apuntó.

De igual manera, indicó que el Gobierno de Estados Unidos impulsó el crecimiento de su economía priorizando el sector construcción, a través de la entrega de créditos hipotecarios con bajas tasa de interés (entre 2% y 3%).

“El año 2021 fue el año récord de las colocaciones de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, entonces con ese repunte que se dio en el sector construcción, que a su vez es un indicador de crecimiento de la economía de Norteamérica, se generó la oportunidad para la oferta peruana“, refirió.

A ello su sumó un diferencial en los costos de los fletes, generado por una crisis logística que se dio en todo el mundo. Y es que según explicó, el flete de un contenedor pasó de US$ 2,800 a US$ 7,000, pero en Asia se elevó aún más, pasando de US$ 3,000 a US$ 15,000.

“Ese diferencial de costo logístico, ese diferencial de US$ 5,000 o US$ 6,000 nos permitió ser más competitivos y empezar a ingresar con estos productos al mercado de Estados Unidos. Las empresas supieron aprovechar”, sostuvo.

¿Qué sucederá en el 2023?

El Consejero Comercial señala que este año el sector construcción se ha moderado, debido a que por un lado se han estabilizado los costos logísticos y por otro, la tasa de interés del crédito hipotecario se ha elevado (desde el 2% y 3%) a entre 6% y 7% en promedio, ello en línea con el aumento de la tasa se referencia de la Reserva Federal (FED), el banco central de los Estados Unidos. De este modo, las colocaciones de estos créditos también se han moderado en los dos últimos trimestres.

Para contrarrestar este escenario, Rodríguez señaló que desde Promperú se trabaja en la participación de unas 10 empresas peruanas en ferias americanas del sector construcción.

“Ya participamos en ferias en enero y febrero, y pronto lo haremos en abril. Estas son ferias especializadas en baldosas, cerámicas y mármol para seguir impulsándolas y mantener los niveles de exportación que hemos alcanzado al 2022”, manifestó.

Precisó que si bien el sector construcción en EE.UU. se ha moderado, existe un mercado para las empresas peruanas que elaboran materiales y acabados para esta industria.

Y es que según dijo, al analizar por producto, Perú produce el mármol travertino , de alta calidad y resistencia; que puede competir con el mármol travertino turco.

De igual manera figura la madera producida en Perú (en zonas tropicales ), que son de mejor calidad que las que se produce en el hemisferio norte.

“Sí hay posibilidades y conociendo esas posibilidades es que estamos trabajando con las empresas en el desarrollo de actividades comerciales que nos permita no solo poner a vista la oferta exportable peruana, sino, resaltar las características que tiene la oferta del Perú”, concluyó.