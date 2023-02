Cada vez son más los peruanos que prefieren invertir en la compra de un inmueble en tierras estadounidenses, sea esta como una segunda vivienda para vacaciones o diversificar la cartera de inversiones.

“Después de las elecciones (peruanas) ha habido claramente un alza en la compra de departamento en Estados Unidos, sobre todo en Florida, que es el destino preferido de inversión para latinoamericanos en general. Por todo el cambio que ha habido en el ámbito político, ha habido una crecida en el apetito por la comprar propiedades en dicho país para diversificar el riesgo”, señaló Juan Carlos Tassara , presidente de Asei, en diálogo con Gestion.pe.

Las razones de esta mayor demanda por vivienda son las constantes crisis políticas y económicas del Perú; y el riesgo que supone tener inversiones en un solo país.

“Ya nos hemos dado cuenta que el Perú es un país que tiene un escenario muy cambiante. Tener toda la inversión en el Perú es algo que no se recomendaría. Tener una propiedad en Estados Unidos diversifica el riesgo latinoamericano. Hemos estado en situaciones complejas que si se hubieran dado, el valor de la propiedad hubiera bajado muchísimo, y en general, se hubiera sentido un golpe importante que por suerte aún no ha pasado”, destacó.

¿Cómo comprar una casa en Estados Unidos?

De acuerdo a Tassara, comprar una casa en Estados Unidos no es tan complicado como se pensaría. Según el presidente de Asei, es necesario contar con documentos que acrediten que la persona percibe ingresos en el Perú y otros documentos correspondientes a los trámites legales del propietario.

“Solo piden el 30% de la inicial y visa de turista, y que se demuestren los ingresos en Perú. No es necesario ningún tipo de ingreso en Estados Unidos u otra propiedad. Con esto es suficiente que te den un crédito de hasta el 70% del valor del inmueble”, destacó.

La inversión de los sudamericanos es muy importante para la ciudad de Florida y Estados Unidos en general, y es por tal motivo que, según Alicia Cevera, socia de Cervera Real Estate, comprar un inmueble es más fácil por la existencia de los corredores inmobiliarios, también conocidos como brokers.

“Comprar en Estados Unidos es muy fácil en comparación de otros países. Se tiene que se estar aconsejado por un abogado que organice el tema corporal, porque para tener la mejor posición a nivel fiscal, es importante comprar una corporación, que se forma en 3 días. En nuestros países esos documentos son generalmente complicados y caros, pero en Estados Unidos no es así. Si trabajas con un corredor, te soluciona todos los problemas. Te recomienda todo lo necesario. El corredor también te puede ayudar a encontrar el inmueble que estás buscando”, señaló.

En ese sentido, hay distintos trámites que se deben realizar dependiendo del tipo de casa que se va adquirir. Según Cervera, hay diversas opciones que corresponderán al tipo de casa, “puede ser una inversión netamente económica o con la flexibilidad que puedas disfrutar con tu familia, pero que este produciendo cuando no esté allí”.

La especialista señala que a la hora de comprar una casa también entran a tallar los tipos de viviendas, que pueden ser residencial o comercial.

“Otra cosa muy importante, es que los extranjeros pueden pedir un préstamo para no pagar todo en efectivo, que es relativamente fácil de conseguir”, señaló.

¿Cuánto cuesta una casa en EE.UU.?

Según los expertos, hay distintos factores que entran a tallar a la hora de determinar el precio de una vivienda.

Uno de ellos, es diferenciar que, como en otras partes del mundo, en Estados Unidos los valores de las casas varían respecto a qué tan alejadas se encuentran del centro de la ciudad. En esa línea, según Cervera, hay inmuebles que se pueden costar desde los US$ 100,000 en las zonas más alejadas del estado de Florida.

“Como referencia los precios van a comenzar desde por debajo del medio millon de dólares, pero si te alejas del centro, hay precios para todo. En el mercado de lujo es un precio de entrada muy deseable, pero pueden haber casas en los US$ 360,000 a US$ 380,000. Si te alejas de la ciudad, hay oportunidades de mucho menos valor, sobre los US$ 100,000 y por debajo de los US$ 200,000″, señaló.

En tanto, otro factor que determinará su precio es el estado de la construcción, si es de segunda ocupación o un proyecto por construir, los precios van a cambiar. Este último, es un factor determinante para la compra de viviendas por parte de los peruanos.

“Hay personas que compran en pre construcción y a partir de la entrega, o la alquilan o revenden, y así es una estrategia de negocios. (...) Los peruanos prefieren adquirir las viviendas nuevas debido a las facilidades que se brindan para el crédito”, mencionó Cervera.

Otro factor dependerá del uso que se le dará al inmueble. Según Juan Carlos Tassara, esto dependerá de los dos tipos de clientes que existen en el mercado.

“Uno es el que compra una propiedad exclusivamente para su uso, que será entre 80 a 150 m², para el momento que vayan a Estados Unidos por vacaciones. Después está el otro tipo que quiere solamente alquilarlo, ese cliente normalmente compra propiedades más pequeñas de 40 a 60 m² para el alquiler a turistas”, mencionó.

¿Cómo financiar una casa en Estados Unidos?

Para comprar una casa en Estados Unidos, según lo especialistas, hay una gran cantidad de opciones de financiamiento.

De acuerdo a Cervera, comprar una vivienda nueva de una usada, brinda más facilidades de financiamiento, un factor determinante para la compra de las viviendas.

“Según tu perfil como persona, los brokers te buscan opciones de financiamiento de crédito. Para el caso de la vivienda usada, es por parte del mismo cliente. Pero generalmente en las nuevas viviendas se trabajan con una compañía de brokers de crédito hipotecario, quien es el que brinda las facilidades a los clientes”, mencionó.

Asimismo, según Tassara, hay temas de impuestos que varían si se compra como una persona natural, o a través de una empresa.

“Hay temas tributarios que tienes que resolver de antemano para decidir cómo se va a comprar una propiedad porque cuando es una empresa que la vende, te guía en el proceso para saber la manera más óptima”, señaló.

Otros gastos de una casa en EE.UU.

De acuerdo a la especialista, el pago de la vivienda no es el único gasto que trae consigo la compra de un inmueble en Estados Unidos.

Como en otras partes del mundo, el Estado norteamericano exige que los dueños de propiedades consignen un presupuesto para el mantenimiento y seguro de la casa.

“Acá hay que pagar impuestos sobre la propiedad, los costos de mantener la propiedad, mantenimiento y los seguros sobre la propiedad, que el banco definitivamente lo requerirá. Eso son los tres gastos adicionales, que son del 5% anual”, finalizó Cervera.