Solo en el portal del Fondo Mivivienda -por poner un ejemplo- hay hasta cuatro proyectos inmobiliarios, que además aplican para el bono verde, que tienen oferta de apartamentos de entre 40 y 50 metros cuadrados. Dos de ellos en el distrito de Carabayllo con un total de 210 viviendas de esa característica. Otra está en San Juan de Lurigancho, con 40 viviendas en oferta, según información que figura en la web.

Pero esta nueva oferta en dichos distritos es incipiente. En total, Lima alberga 590 proyectos inmobiliarios (más de 30,0000 unidades de vivienda) y de estos, se estima -según datos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias- que el 25% (147) se trate de una oferta de viviendas cuyo metraje oscila de 40 a 60 metros cuadrados.

La delantera la lleva la denominada zona Lima Moderna. Ricardo Arbulú, presidente del comité de análisis del mercado de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), dijo a gestion.pe que las viviendas de entre 40 a 60 metros cuadrados, que son las que buscan la mayoría de millennials, se concentran en los distritos de Jesús María, Barranco, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Surquillo, con precios que oscilan entre los S/350.000 y S/450.000.

De hecho Properati -la web de búsqueda de inmuebles- informó a gestion.pe que entre los distritos con los departamentos más pequeños, los más caros están en Surquillo y Lince, con un precio promedio por m² que oscila entre US$ 1.669 y US$ 1.714. Mientras que en los distritos que ofertan tanto departamentos pequeños como económicos en Lima son Puente Piedra y Lurigancho-Chosica, con un costo por m² entre US$ 750 y US$ 765.

El gremio que reúne a los principales desarrolladores inmobiliarios adelantó que este año lanzarán un nuevo estudio de mercado para conocer a profundidad las preferencias del consumidor millenial y qué es lo que está detrás de un estilo de vivienda más pequeña. Por ahora se esbozan dos razones: un precio más accesible para financiar y la urgencia de la independencia pero sin aspiraciones de incrementar la familia en el mediano plazo.

“Solo tenemos data agregada, sabemos que el 80% de los consumidores que entra a nuestro portal web tiene entre 25 y 35 años y, de ellos, el 30% le da click a proyectos de vivienda con metraje pequeño, pero no conocemos más, aún así, el crecimiento de proyectos para áreas de entre 40 y 80 metros cuadrados en Lima moderna y Top es brutal”, agrega Miguel Díaz, gerente de la división de negocios de ASEI.

Departamentos mariposa

Arbulú destaca dos perfiles de compradores dentro de este público. “La mayoría son mujeres”, dice. O son jóvenes que compran entre dos amigas para repartirse el pago de la hipoteca o es una joven que compra el departamento y luego lo alquila a una roomie. “Solo muy pocas terminan comprando un departamento con tres dormitorios porque se proyectan a tener una familia, pero muy pocas”, agrega.

Para estos dos perfiles, las inmobiliarias han importado el modelo de departamentos estilo ‘mariposas’, que tuvo un auge interesante en Chile hace unos años: un departamento con dos habitaciones principales (baño y closet personal) y con un espacio para la sala y comedor, además de una pequeña terraza.

Sandro Vidal, de Colliers Perú, agregó que en algunos proyectos inmobiliarios se está optando por reducir el espacio de la lavandería pues la propuesta es que este lugar sea un espacio compartido por todo el edificio y que se ubique en el sótano. Asimismo, se estaría proponiendo que, en lugar de una cochera para un auto o camioneta, los espacios ahora sean para motos, bicicletas o scooter.

“Los jóvenes son más conscientes del tema ambiental y usan más la movilidad alternativa. Además, al cambiar el espacio del parqueo por uno más pequeño puede conseguir un menor precio del departamento. Es una ventaja”, señaló.

Elaboración: Gestión

Lima, ¿ciudad grande, vivienda pequeña?

A mediados de enero 2023, Properati y Trovit publicaron los resultados de un análisis sobre la relación tamaño/precio de las viviendas en venta en las capitales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Daniela Maldonado, head of sales de Properati y Proppit en Perú, dijo a gestion.pe que Lima es una ciudad que llama la atención porque muchos de sus distritos tienen departamentos más grandes que el promedio de la región. Por ejemplo, San Isidro, Pucusana y Punta Hermosa, destacan junto con zonas de Quito y Ciudad, con una superficie promedio que oscila entre los 148 y 138 metros cuadrados.

“ Sin embargo, las viviendas no son tan amplias en toda la ciudad y es por esto que no se puede generalizar esta tendencia. De hecho, es muy pareja la relación entre distritos con departamentos grandes y pequeños. En 15 distritos de Lima la superficie promedio es igual o superior al resto de la región, mientras que en 16 el área es menor ”, anotó.