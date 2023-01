Es el primer alcalde sin el apellido Miyashiro después de dos décadas, ¿en qué situación encontró la municipalidad?

Son 24 años que duró la dinastía de apellido Miyashiro y ya hemos cerrado ese capítulo. El proceso de transferencia ya terminó, pero de hecho en los primeros 20 días hemos encontrado deficiencias, principalmente de personal. Por ejemplo, la gestión pasada tenía 420 efectivos de seguridad, pero el 1 de enero de este año, cuando pasamos lista, solo habían 120. También deficiencias en la ejecución de la modernización del emblemático parque Fátima porque no está saneado. La semana pasada nos llegó una carta notarial de una persona que dice ser dueña de una parte del parque. Ya estamos haciendo las gestiones ante el Procurador, abogados e invitando a las otras partes a resolver.

¿Cuál es el presupuesto que recibieron y a qué se destinará?

Tenemos un presupuesto inicial de S/ 126 millones que serán usados para obras emblemáticas, por eso, ya hemos mandado a nuestros asesores a corretear a todos los ministerios para atraer nuevos programas y partidas económicas que puedan ayudarnos a ejecutar obras de impacto.

¿Cuáles son sus metas para esta primera parte del año en términos de atracción de inversión?

Vengo de una formación en el sector privado y es importante que los inversionistas sepan que entendemos sus necesidades y que la gestión abrirá sus puertas a todos los empresarios, sobre todo, de un rubro que menos ha invertido en el distrito en los últimos años, el inmobiliario. Chorrillos ha crecido horizontalmente y es hora de que comience su crecimiento vertical. Según los datos que tengo, en el 2019 solo se aprobó cinco licencias de construcción, en 2020, cuatro y en 2021, otros cinco. Esa fue la tendencia.

¿Y cuál es su meta?

En lo que vamos del año ya hemos entregado una licencia de construcción para edificios y nuestra meta para el cierre del año es al menos 20 nuevas licencias de construcción.

¿Eso implica hacer modificaciones de habilitación urbana?

Sí, haremos las modificaciones normativas porque actualmente, según zonificación, se permite construir de entre 4 y 6 pisos, hay algunas zonas del distrito en donde está correcto como aquella pegada a los Pantanos de Villa, que por el recurso no puede construirse ahí un edificio de más de tres pisos; pero sí habilitaremos otras zonas del distrito a esas inversiones. Lo estamos evaluando con la gerencia de Desarrollo Urbano.

¿Qué zonas podrían atraer estas inversiones inmobiliarias?

Hay zonas como Matellinie, Santa Leonor, Rosario de Villa, San Judas Tadeo, también en la Campiña, que es donde se han concentrado los pocos proyectos con licencia, pero hay otras urbanizaciones como Buenos Aires e incluso Tacala.

¿Cómo equilibrará el incremento de población con el alto tráfico y falta de accesos a Chorrillos?

Estos proyectos inmobiliarios tienen que ir de la mano con otro proyecto enorme que presentaremos a la Municipalidad de Lima, que es para crear nuevas salidas. Hoy Chorrillos recibe al día aproximadamente 55,000 vehículos, somos un distrito de paso y más en verano. Una de las nuevas salidas que proponemos es completar la prolongación Avenida El Sol que actualmente termina en Las Flores-Matellinie, cuando debería ser una vía libre, de ida y vuelta, hasta Barranco; eso ayudaría a descongestionar las otras vías en un 35%, como Defensores del Morro (ex Huaylas) y República de Panamá.

¿Cuándo lo presentarán?

Aún está en formulación, pero confiamos en que el nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nos ayude a impulsarlo.

¿Y en sector turístico?

El objetivo es impulsar un corredor turístico en toda la Costa Verde y en los próximos días me reuniré con los alcaldes que conforman la Sociedad autónoma de la Costa Verde para presentarles el proyecto Alas de Gaviota, que se ubicará cerca a la playa la Sombrilla y Agua Dulce, a la mano derecha hay un terreno enorme que queremos poner en valor, será un centro gastronómico, cultural y deportivo, también comercial pero no me refiero a los grandes retail, sino que atraiga el turismo. Para ello, vamos a lanzar un concurso y esperamos que las empresas privadas se interesen.

Otro proyecto que esperamos encaminar es la puesta en marcha de un teleférico. Ya he conversado con el exalcalde de Miraflores, Luis Molina, respecto al proyecto de teleférico que se construye en su distrito. Nosotros, por transparencia, convocaremos a un concurso y esperamos recibir propuestas de empresas extranjeras. La idea es unir Agua Dulce con el Morro. Finalmente, estamos conversando con la actual alcalde de Barranco para que su tranvía, que hoy solo opera por tres cuadras, llegue hasta el Malecón de Chorrillos.

Fernando Velasco, el nuevo alcalde de Chorrillos juró al cargo el pasado 3 de enero del 2023.

Obras ‘de impacto’

A nivel de cierre de brechas, ¿en qué proyectos de inversión se enfocarán en esta primera parte del año?

Estamos en una segunda fase de conversación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la construcción de tres obras. La primera es la construcción de pistas, veredas y parques en la tercera zona de las Delicias de Villa, una zona olvidada desde hace cincuenta años. Una segunda obra es el parque mirador en la segunda zona de las Delicias, que se ejecutará en un área de 8,000 metros cuadrados y sería la primera gran área verde de esa zona. Por último, estamos atrás del segundo y tercer tramo de la pista Santa Rosa de Caledonia hasta ampliación Armatambo. En conjunto, son proyectos que bordean los S/ 7 millones.

¿Hay alguna meta en la construcción o mejoramientos de pistas?

Lo que haremos es ejercer nuestro rol de fiscalización porque las diferentes empresas de servicios (luz, agua, gas natural) presentan su proyecto para ejecutarlos en tres meses y terminan haciéndolo en dos años. La idea es que respeten los acuerdos y entreguen las pistas tal y como lo encontraron. Esperamos formar una mesa de diálogo con las empresas involucradas para poder hacer las pistas.

¿Tenderá puentes con el sector privado?

Las grandes empresas tienen que ver al municipio como un aliado y viceversa. Tendremos una política de responsabilidad social, las empresas pueden venir a invertir aquí pero cumpliendo esa base. Pueden hacer donaciones o mediante el esquema de obra por impuestos (OxI). Por ejemplo, en Chorrillos, está la empresa La Calera, su local está en una zona que no tiene pista, estamos hablando con los dueños para que donen los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. Lo importante es la voluntad.

¿Algún mensaje final?

También estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para colocar en el Morro Solar el asta y la bandera más grande del mundo para que también sea un atractivo. Esperamos retomar el diálogo pronto.

Lo otro, es que seguiremos fortaleciendo nuestro plan de desarrollo económico, atraer nuevas empresas para generar empleo distrital, y aquellas que no cuentan con licencia de funcionamiento porque ven el trámite muy burocrático, los vamos a apoyar.

