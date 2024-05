La ciudad de Arequipa es sede de la Segunda Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y eventos relacionados del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevan a cabo desde principios de mayo y concluirán el 16 de este mes. Dentro del marco de actividades, el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (HRDWG) inició sus sesiones el pasado sábado, las cuales están programadas para finalizar el miércoles 8 de mayo.

La 49° reunión plenaria de este grupo tiene como tema central “Construyendo el puente de la economía informal a la formal: Promoviendo la inversión en el desarrollo inclusivo y equitativo de los recursos humanos en la región de Asia y el Pacífico”.

Además, durante esta reunión se llevará a cabo el “Diálogo de expertos sobre inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad mediante estrategias digitales”. Este evento marcará el lanzamiento del Friends of the Chair (FotC) on Promoting Disability Policies, una iniciativa enfocada en la promoción de políticas para la discapacidad.

Paralelamente, el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones e Información (TELWG) también se reúne en Arequipa hasta el 8 de mayo.

Este grupo trabaja en fomentar la cooperación en el desarrollo de infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como en promover un intercambio fluido de información sobre políticas y regulaciones aplicables a las TIC en la región Asia-Pacífico.

Una de las metas del TEL es mejorar el desarrollo socioeconómico a través del uso efectivo de las TIC y promover un entorno de TIC seguro y confiable.

Agenda del Día

La jornada de hoy incluye varias actividades importantes:

De 08:00 a 09:30 horas, el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos sostendrá una reunión del Comité de Asesoría de Shepherds Líderes (LSAC) y de Liderazgo.

De 09:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo la reunión del Grupo Director de Desarrollo y Políticas.

Desde las 09:30 hasta las 18:00 horas, el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos celebrará su reunión plenaria.

De 14:30 a 17:30 horas, el Grupo Director de Seguridad y Confianza (STSG) tendrá su reunión.

La seguridad de los participantes está garantizada por un despliegue de más de 2,000 policías, quienes se encargan de la protección durante el desarrollo de la cumbre.

