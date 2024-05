En Pekín ( China ), el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea , expuso ante los empresarios y altas autoridades chinos las oportunidades de inversión del Perú resaltando las fortalezas de la política económica y seguridad jurídica.

El canciller indicó que el Perú cuenta con una política económica seria y estructurada desde hace más de 30 años, caracterizada por su solidez macroeconómica, fortaleza fiscal y apertura comercial con 22 acuerdos de libre comercio. En ese sentido, el Perú ha registrado una media de crecimiento económico de 4.4% en las últimas dos décadas.

En el evento el ministro González-Olaechea señaló que durante abril el Perú alcanzó 27 años consecutivos con una de las tasas de inflación más bajas de la región en torno al 2%, el periodo más largo de estabilidad monetaria en el país. Añadió que nuestro país ofrece seguridades y estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros.

En la actividad el titular de Relaciones Exteriores invitó a los empresarios chinos a seguir invirtiendo en el Perú. Detalló que, en el 2024 ProInversión busca otorgar en concesión 26 proyectos por más de US$ 8.1 mil millones; en el 2025 se adjudicarán 43 proyectos por más de US$ 7.5 mil millones; y en 2026 serán 26 proyectos adicionales por más de US$ 8.5 mil millones.

Inversión en infraestructura

Durante su discurso, el canciller se refirió a los cuatro pilares de Perú para la inversión como son la inversión de infraestructura, la promoción del bienestar y desarrollo de la población, la promoción de inversión en transformación digital de los procesos productivos de las empresas y la promoción de energía limpia a través del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y parques eólicos y fotovoltaicos.

En ese último campo, el ministro González-Olaechea indicó que se espera una transición en el sector automotor que permita crear la infraestructura necesaria para vehículos eléctricos y la instalación de fábricas en Perú por parte de empresas automotrices chinas.

Sobre la Presidencia 2024 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) , indicó que el Perú tiene el honor de presidir el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico por tercera vez en su historia, lo cual evidencia el respaldo y confianza de las otras 20 economías miembro hacia nuestro país.

Asimismo, señaló que está prevista la inauguración de la primera fase del megapuerto de Chancay para noviembre de este año, aprovechando la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping al Perú en ocasión de la Cumbre de Líderes de APEC.