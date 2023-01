Refirió que con la Ley N° 1414, el programa tendrá una vigencia de 10 años, pudiendo ampliarse según los resultados en el cumplimiento de los objetivos.

“ Qué se va a modificar el reglamento si eso está en el aire . La Ley N° 2113 (que aprobó el Congreso para la continuidad de las adquisiciones de bienes a MYPerú hasta el 2024) recién se va a promulgar hoy (lunes). Mientras que se da esa prórroga, el Produce puede implementar la otra Ley N° 1414, que es permanente, pero se le tiene que dar cuerpo, infraestructura, logística, personal, presupuesto del MEF. Ahora es un esqueleto″, dijo Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, en Gestión.pe.

El presidente del Congreso, José Williams, promulgó este lunes la ley que propone la reactivación de las mypes a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de núcleo ejecutor de Compras a MYPerú.

Choquehuanca indicó que dicha promulgación no será eficiente, si no hay presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y si los ministerios no definen las demanda.

“Ya existe una demanda del Ministerio del Interior de S/ 470 millones de compra, entonces el MEF tiene que dar presupuesto para que se pueda empezar a instalar los núcleos de textiles, de compras de zapatos de policías y otros más”, refirió.

En se sentido, la presidenta del gremio Asociación Pyme Perú pidió a la presidenta Dina Boluarte sacar un decreto de urgencia, para que se pueda definir el presupuesto y así el Estado compre a las mipymes.

“ El siguiente paso es que se saque ese decreto , porque la ministra (Sandra Belaunde) dice que el MEF le ha dado S/ 88 millones y no sé cómo lo hará porque sin ese decreto de urgencia los núcleos no van a poder reactivarse”, aseveró.

Agregó que ya se le alcanzó las necesidades de las mipymes a la presidenta de la República, quien tiene mucho interés de sacar a flote. “Saludamos la iniciativa de la ministra, tiene buenas intenciones, pero este es algo que va más allá, es más grande y tiene que entender que es una tarea de gobierno, donde también se debe involucrar al Mincetur, Ministerio de Trabajo y MEF”, acotó.

Agregó que buscan que sus acciones para implementación de mercado deben depender de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). “Queremos ser un brazo derecho del despacho presidencial”, dijo.

Ampliar núcleos ejecutores

Ana María Choquehuanca planteó que se debe ampliar los núcleos ejecutores, ya que ahora solo existen cuatro: textiles, metalmecánica, maderables y calzados.

“Se pueden abrir más, como los núcleos de los gráficos. ¿Quién imprime los textos, los libros? Hay una asociación de gráficos que la está pasando negra, porque al margen del correteo que le hizo la Municipalidad de Lima, la mayoría de ellos ha quebrado”, anotó.

No solo basta con Compras MyPerú

La representante del gremio de pymes también señaló que la reactivación de su sector no solo basta con las Compras MYPerú.

“También falta el tema de financiamiento, y es bueno que el ministro (Alex Contreras) sacara el programa ‘Con Punche Perú'. Además, hay que fortalecer más la digitalización, porque toda la cadena debe estar con la tecnología. También debemos enfocarnos en las compras del sector privado”, manifestó.