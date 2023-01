1. ¿Cuál es la proyección para el sector de manufactura?

Para el 2023 podría crecer en 2%. Son industrias que han sido muy afectadas por la pandemia, el tema internacional económico y ahora la crisis política que ha desencadenado en violencia. Tenemos cálculos que entre el 8 y 21 de diciembre las protestas han costado S/ 380 millones (al sector empresarial) y alrededor de 160,000 empresas han sido afectadas.

2. Como parte del plan “Con Punche Productivo” -dijo- se busca modificar reglamento de Compras MYPErú. ¿A qué apuntan?

Ya hemos podido tener reuniones con varios representantes de los gremios de ambos viceministerios. Una de las primeras cosas que salió fue su contrariedad con Compras MYPErú, con el Reglamento del Decreto Legislativo 1414. Nos hicieron saber que no se ajusta a sus necesidades. Entonces, sí tenemos que ver el reglamento, aún no sé en detalle qué es lo que hay que cambiar porque tenemos que hacer un análisis de cómo está la norma, cuáles son las necesidades. Porque si la norma no sirve, está por gusto.

3. ¿Cuál fue la principal queja?

Que el 1414 no sirve para ellos. El programa se ha creado, pero no se ha implementado. Por eso, ellos querían esta ampliación del Decreto de Urgencia (DU) 058-2011. Sabemos que la ampliación del DU no es sostenible en el tiempo, la mejor vía para hacer compras públicas no es un DU.

4. ¿Cómo darle sostenibilidad al desarrollo de las mype? ¿La estrategia es vía compras o cuál será el enfoque?

Compras MYPErú es una parte de la sostenibilidad de las mype. Si ellos entran al programa es una demanda que saben que tienen. Pero la idea no es que solo dependan de Compras MYPErú. Por eso trabajamos en la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) o en las ferias Tu Empresa, porque queremos acompañar a estas mype para que sean más sostenibles en el tiempo y que la formalización sea un sinónimo de bienestar.

Los CITE

5. Sobre los CITE, ¿cuál es el plan que se tiene para ellos?

No tenemos todavía un diagnóstico tan granular sobre los CITE. Estos son muy relevantes, tenemos 47 CITE públicos. Tenemos que hacer un análisis sobre cuál es la situación de cada uno. Hay CITE más productivos que otros. Sabemos que en la gestión anterior ha habido problemas con alguno de los CITE, pero eso no significa que no funcionen, significa que no han sido bien llevados. Creo que no me enfocaría en crear más, sino en que los que existen, funcionen.

6. ¿Cuándo arrancarían la evaluación de los CITE y su impacto?

Como parte del cambio de equipo y las posiciones de confianza ya tenemos una terna de personas para que dirijan el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

7. ¿Pronto van a nombrar a una persona a cargo del ITP? ¿Sería en los próximos días?

Espero que sí. Estamos trabajando muchísimo en formar todo el equipo.

8. ¿Es parte de la política de Produce ir por el tema de diversificación productiva?

La diversificación productiva es importante. Queremos tomar lo que funciona, la diversificación productiva es uno de los temas. No digo que es mi prioridad uno, pero sí es importante y no lo vamos a dejar de lado.

9. En esa línea, la figura de las Mesas Ejecutivas, si bien están en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Produce es pieza clave, para usted ¿están funcionando? ¿habrá mayores aportes del Produce?

Sí, de hecho, hemos conversado con el MEF de esto e incluso ya nos han llamado de las Mesas Ejecutivas. A partir del próximo lunes ya vamos a reabrir estas mesas porque son muy importantes. Si bien están en el MEF, Produce un actor principal, tienen que salir de nosotros las propuestas.

10. ¿Van a impulsar alguna más?

Por ahora no, tendría que hacer un diagnóstico más granular. Ahora se están retomando unas mesas con los actores de pesca específicos, con los pescadores artesanales, estuvimos en reunión con la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) y con otros representantes de los pescadores artesanales y nos han pedido que por favor, reactivemos estas mesas en las que se estuvo trabajando.

Salvaguardias

11. Hay un pedido particular del sector textil y confecciones que insisten con las salvaguardias. En una conferencia usted refirió que se iba a volver a dialogar sobre el tema. ¿Por qué traer otra vez un tema que la comisión multisectorial optó por no aplicar antes?

De las primeras cosas que nos han hablado los gremios textiles es sobre las salvaguardias. Esta decisión no es solo Produce, sino es una decisión compartida entre MEF, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Produce. No puedo prometerle a la gente cosas que tal vez no están en mis manos dárselas. Pero, al menos sí me puedo comprometer en hacer el análisis. Ya hay una agenda, Mincetur nos ha convocado a MEF y a Produce para hablar del tema.

12. ¿No se genera expectativas?

No es nuestra intención, y yo he sido muy clara. Yo no puedo ofrecer algo de lo que no estoy segura de que voy a poder dar, por eso en eso he sido muy cauta. Es complicado el tema de las salvaguardias, sin embargo, para mí es importante que las mype no sientan que ‘despachamos’ el tema así nada más. Sí sienten que no son competitivas, que hay una competencia desleal, entonces sí tenemos que atacar el tema. Si no es con salvaguardias, entonces qué podemos hacer. Acá viene el tema, por ejemplo: acceso a mercados.

13. ¿Qué se prevé entonces?

Ana María Choquehuanca, que es presidenta de la Asociación Pyme Perú, ha tenido dos reuniones con la presidenta (Dina Boluarte), y una reunión con nosotros. Hemos hablado de crear un Comité de Emergencia con representantes de la mype. El tema de las salvaguardias sí tenemos que analizarlo, es parte de nuestro compromiso, pero no para crear expectativas, sino dar respuestas serias sobre problemas que para ellos son muy importantes.

Parque industrial de Ancón

14. Parte de la agenda que tenía Produce eran los parques industriales. ¿Qué alistan? El parque de Ancón quedó en agenda como una promesa eterna.

Lo que ya hemos visto desde el Viceministerio de Mype e Industria es que, en el caso del Parque Industrial de Ancón, eso está en manos de Proinversión, pero más o menos para marzo, en principio, se van a cumplir las bases para la segunda convocatoria y para setiembre de este año se va a adjudicar. Esta es la información que manejamos.

¿Más parques industriales?: La ministra de la Producción señaló que en medio de un Gobierno de transición, “más que proponer cosas nuevas -a no ser que sean muy necesarias tras un diagnóstico- la intención es ver que lo que existe, funcione, y que las necesidades estén cubiertas”. “En el caso del parque industrial de Ancón sí se van a reformular las bases y se va a hacer una segunda convocatoria”, apuntó.