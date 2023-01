Sobre este último punto, la titular del sector detalló cómo encontró el ministerio a su ingreso. Cabe recordar que el 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado, el Congreso de la República lo vacó y, en medio de este proceso, sus ministros y ministras comenzaron a renunciar.

“¿Cómo recibo el ministerio? Mi oficina estaba lacrada (por la Fiscalía) cuando yo llegué. No solo mi oficina, sino también la del Viceministerio de Pesca. Tenemos información de contrataciones irregulares de familiares, tanto desde el despacho ministerial como desde una dirección general. También se ha designado al menos a 14 funcionarios que no cumplían con los requisitos. Por último, hemos visto que ha habido otorgamientos irregulares de derechos de pesca. Eso es con lo que nos hemos encontrado”, detalló en entrevista con este diario.

Sobre los 14 funcionarios que no cumplían los requisitos, Belaunde comentó que ya no están laborando. “Ahí es más blanco y negro. Es decir, no cumples, tienes que salir”, dijo.

“Lo otro (contrataciones irregulares) están en investigación, porque sí tenemos que cumplir con el proceso de la investigación, a las personas que están involucradas, al menos por ahora las estamos investigando, incluso algunos han salido de vacaciones para podernos darnos ese lapso de que no estén en el Ministerio mientras tanto, y se van a seguir todos los procesos. Las personas que no hayan cometido falta saldrán tranquilas y las personas que hayan cometido falta tendrán que enfrentar sus procesos”, puntualizó.

Frente a lo mencionado, Belaunde detalló que la oficina de control, de cero corrupción, del ministerio ya ha remitido todos los informes a la Procuraduría Pública. Además, se ha iniciado procesos administrativos correspondientes desde Secretaría General y en el Viceministerio de Pesca se está revisando las resoluciones que parecen haber sido irregulares.

“¿Qué acciones vamos a hacer? Primero, como ya refirió el premier, tenemos que fortalecer todas las oficinas de integridad o anticorrupción que están en los ministerios. Cómo la vamos a fortalecer, con presupuesto, con personal, con equipos. Tiene que ser una oficina que esté muy cerca de este despacho. Vamos a tener reuniones todas las semanas con esta oficina para siempre estar informados de todas las alertas que haya”, anotó.

También se está implementando el ISO 37001, que es Sistema de Gestión Antisoborno.

En pesca se vamos a articular con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), con el Poder Judicial, con la Fiscalía, para los temas de fiscalización.

Y, como un tema más general es la digitalización de procedimientos administrativos. “Si todo está digitalizado es más fácil sea transparente”, remarcó.

-Con Punche Productivo-

Así como las acciones contra la corrupción, la ministra recordó su reciente programa presentado: “Con Punche Productivo” , que son medidas de corto plazo (de tres a seis meses) (ver tabla).

Medidas a implementarse (en el corto plazo) Medidas Costo Relanzamiento del programa Compras a MYPErú. S/ 88 millones Impulso de mype a nuevos mercados. S/ 15 millones Fortalecimiento de capacidades productivas a través de los CITE. S/ 5 millones Nuevas demandas de bienes en el marco del DU 058. S/ 88 millones Ampliación de créditos a través de Fondepes. S/ 17 millones Ampliación del programa nacional " A comer pescado". S/ 16.8 millones Entrega de bono pescador. S/ 20 millones Fuente: Ministerio de la Producción