1. Hay mucho por desarrollar en la pesca de consumo humano directo. ¿Alistan acciones?

Tenemos cinco especies con más presencia: la concha de abanico, el langostino, la trucha, la tilapia y las especies amazónicas. La actividad genera más de 120,000 empleos, así que tenemos que seguir fortaleciendo esta actividad. Se acaba de lanzar la Política Nacional de Acuicultura, que es una herramienta para diversificar las especies cultivadas.

2. ¿Hay otros productos que se podrán incorporar?

Como comentaba, las cinco especies que están con mayor presencia hoy día es la concha de abanico, el langostino, la trucha, la tilapia y las especies amazónicas. A las cinco queremos ponerle mucha fuerza.

3. Sobre el tema de las cuotas, ¿habrá revisión? ¿está en agenda?

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en eso es sumamente profesional. El Imarpe se encarga de darnos el rango dentro del que se pueden dar estas cuotas para hacer el análisis en Produce.

4. Mi consulta iba más relacionada a la proporcionalidad de las cuotas por empresa...

¿Las cuotas individuales? Sí es un tema que nos han pedido que analicemos, la opción de dar cuotas individuales, lo tenemos en agenda para analizar. Y, además, la temporada va a empezar pronto, así que es uno de nuestros temas prioritarios.

5. ¿Es una revisión vinculada a las empresas pesqueras de anchoveta?

Tenemos que revisar el tema de las cuotas en general, no solo de anchoveta, sino de los otros recursos, de las otras pescas, pero todo es dentro del rango que nos dé Imarpe y con el análisis técnico del Produce.

6. ¿Todavía no hay cuota, por ejemplo, para la caballa u otras especies marinas? ¿Va a ir por esa misma línea para tener una pesca ordenada?

Sí, queremos que las cuotas y las temporadas salgan a tiempo. Algo que se nos ha dicho es que el año pasado la temporada (de pesca) no se abrió a tiempo, entonces en eso sí tenemos que ser muy responsables y también lo comentamos con la viceministra (de pesca). Debemos tener una hoja de ruta antes de abrir la temporada. Lo que tiene que estar listo para abrir la temporada a tiempo. Que haya los barcos para hacer la fiscalización, para hacer los estudios. Vamos a ser muy rigurosos en que todos los pasos previos estén listos para que no nos atrasemos en declarar la temporada cuando tengamos que declararla.

7. Tenemos un Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) que está muy débil. ¿Cómo reforzar eso teniendo una acuicultura en desarrollo y una entidad sanitaria pequeña?

Es muy importante que Sanipes no esté débil, tenemos que fortalecerlo. Las normas tienen que ser muy claras para que los empresarios de acuicultura sepan lo que tienen que seguir. La simplificación administrativa también es relevante.

8. Entonces, ¿cómo ayudar a Sanipes?

Estamos empezando a ver desde el equipo de Sanipes si se tiene que repotenciar o no, hacer un diagnóstico y ver qué se necesita. Si se necesita presupuesto, ver de dónde podemos sacarlo porque sí es importante la inocuidad alimentaria. No podemos querer que la acuicultura crezca, que las mypes de acuicultura crezcan, si no tenemos una autoridad sanitaria que los acompañe.

La temporada del sur de anchoveta es la más desaprovechada. Sobre este tema, la ministra de la Producción señaló que aún no se han pensado en soluciones, pero sí se ha mapeado el problema. “Sabemos cómo las reglas son distintas en Perú y en Chile. Se dice que en Chile se aprovecha la misma pesca, que en el límite es la misma y en Perú no se puede aprovechar. Sí tenemos el problema mapeado, pero todavía no hemos trabajado en la solución para ello porque el tema de las 5 millas es un tema muy sensible que no podemos tocarlo a la ligera. Tenemos que ser muy cuidadosos”, remarcó.

9. En algún momento usted cuestionó el otorgamiento de bonos. Hoy vemos que se impulsa un bono para los pescadores. ¿Cuál fue el análisis?

Parte de ”Con Punche Productivo” es este otorgamiento de bonos por S/ 500 a los pescadores artesanales formales. Sabemos que es una medida de excepción y es por única vez. No es una medida sostenible en el tiempo, pero en el contexto en el que estamos, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hemos visto que es necesario apoyar de esta manera hoy día a nuestros pescadores artesanales.

Desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) . La titular del Produce señaló que se ha hablado sobre este tema con representantes de la pesca artesanal y con la viceministra de pesca en los últimos días. ”Lo que estábamos diciendo es que los DPA no se pueden planear desde un escritorio, porque cada lugar es distinto. Antes de planear nuevos desembarcados, hay que ver que los que tenemos funcionen. Queremos potenciar al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) en el tema de infraestructura de DPA”, comentó.