Entre los planes para las micro y pequeña empresa destacan los programas de créditos garantizados Impulso Myperú (hasta S/ 2,000 millones en créditos), la liberación temporal de las cuentas de detracción (costo fiscal de S/ 960 millones), ampliación de vigencia y plazos de reprogramación de FAE textil y FAE turismo, y el fondo Mipyme Emprendedor (transferencia de partidas por S/ 150 millones).

Del mismo modo, la ministra de la Producción, Sandra Belaunde, anunció Con Punche Productivo (que se enmarca en Con Punche Perú), que contempla seis medidas de reactivación por más de S/ 250 millones de soles y entre las que destaca el relanzamiento de Compras MYPEru.

¿Qué dicen los gremios?

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, señala que medidas son adecuadas, pero no suficientes para indicar una reactivación del segmento mype.

Destacó que los planes más relevantes para reactivar a las micro y pequeñas empresas son los referidos a acceso a financiamiento y a mercados, que tendría como fin evitar la quiebra de muchas empresas del segmento.

“Sí son adecuadas, porque permiten frenar el caos financiero y crediticio de las mype. Suficientes no lo son, porque no tenemos políticas de promoción para las mismas. La sostenibilidad se pierde cuando acaban estos programas de corto plazo, se requiere que sean sostenidos en el marco de una planificación, para que las mype se adecuen y se integren a sistemas de formalizacion”, afirmó.

Fernando Calmell del Solar, vicepresidente de Mypes Unidas del Perú, señaló que las medidas posiblemente no tengan un rol reactivador para las mypes.

Se refirió a planes puntuales, como los de créditos garantizados y liberación de cuentas de detracción, que podrían tener un impacto a través de una mayor liquidez. No obstante, consideró que estos podrían no ser notorios por el carácter informal del segmento mype, lo que es una barrera que se arrastra desde hace años y que debe ser la prioridad en la agenda nacional.

“Son medidas paliativas, pero no se espera que las mypes se puedan recuperar, en particular aquellas que siguen golpeadas por la pandemia, teniendo en cuenta que el consumo será menos dinámico. Las medidas tienen un buen enfoque, pero, bajo la actual coyuntura social y política, no tendrán un impacto relevante sin salir de los problemas de fondo que impactan en la inversión y consumo, y que evitan aprovechar estas. En el sector muy pocos somos formales, por lo que cualquier medida del Estado por canales regulares, como los FAE, tendrán un despliegue acotado”, sostuvo.

Mypes manufactureras

Sin embargo, Choquehuanca detalló que el sector mype manufacturero, clave en generación de empleo, podría recibir impulso a través de la medida Compras MYPErú.

“Es un mecanismo intersectorial probado con mypes, que funciona bien y se articula con empresas medianas y grandes en su calidad de proveedoras de insumos. Foncodes apoya con la creación y supervisión de los núcleos ejecutores de compras, el MEF define los presupuestos y Produce elabora el expediente técnico con las fichas técnicas de los bienes especializados. Se debe articular con la OSCE para que a través de las Cámaras de Comercio, por ejemplo, se difundan las principales demandas de bienes y las mype postulen adecuadamente”, agregó.

Calmell también resaltó el relanzamiento de Compras MYPErú, que surge como una alternativa para las mypes manufactureras.

Factor clave: conflictividad social

La presidenta de la Asociación PYME Perú señaló como una barrera importante para las mypes, y efectividad de los planes de reactivación, el clima de convulsión social.

“Ha llegado el momento de reactivar realmente y justo la situación actual de conflictividad y violencia perjudica directamente a los empresarios de la mype. Esto produce más desempleo y pobreza, y más cierre de empresas. Lamentamos que grupos violentos no pongan los intereses del país por delante de sus propios intereses. La ideología y la violencia no van a solucionar los problemas de la población”, enfatizó.

Por su parte, Calmell indicó que las protestas e inestabilidad política afectana a las mypes, sobre todo a las vinculadas a servicios como turismo.

