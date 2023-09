Entre enero y julio de este año las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron alrededor de US$ 4,617 millones, lo que representa una caída de 2.9% respecto a igual periodo del 2022 (US$ 4,753 millones), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En detalle, los despachos agrarios tradicionales (US$ 277 millones 718 mil) se contrajeron en 50.7%. El café (US$ 220 millones 197 mil) fue el producto líder, al concentrar el 79.2% del agro primario; sin embargo, cayó 58.8%. También resaltaron –aunque con un menor monto US$ FOB– las demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

De un total de 53 mercados, el principal fue Estados Unidos. con US$ 56 millones 443 mil (-53.2%), seguido de Alemania con US$ 37 millones 022 mil (-69%). Completaron el top five Ecuador, Bélgica y Colombia.

La empresa Perhusac concentró el 11.4% de las exportaciones agrarias tradicionales. Otras destacadas fueron Casa Grande, Agrolmos, Outspan Perú, Comercio Amazonía, H.V.C. Exportaciones, Compañía Internacional del Café, Negrisa, Rainforest Trading y Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Mayo.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales (US$ 4 mil 339 millones) se incrementaron 3.5%. La palta fresca (US$ 795 millones 551 mil) lideró estos envíos con un alza de 20.5%; mientras que en el segundo y tercer puesto se posicionaron las uvas y los arándanos, respectivamente.

Estados Unidos (US$ 1,277 millones 934 mil) fue el destino con la mayor demanda de esta oferta peruana con una concentración de 29.4% pero con una disminución en sus pedidos de -7.8%. Le siguió Países Bajos, España, Chile y Ecuador.

Las compañías más importantes fueron Vitapro, Camposol, Virú, Danper Trujillo, Machu Picchu Foods, Agrícola Cerro Prieto, Corporación Agrolatina, Mondelez Perú, Procesadora Laran y Westfalia Fruit Perú.

El Niño y el Canal de Panamá

La gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano, señaló existe una gran preocupación en el empresariado peruano por los efectos de El Niño y el Niño Global, pues los cultivos son sensibles al cambio de temperaturas y las lluvias atípicas, por lo que urgió a ejecutar las iniciativas de los municipios, gobiernos regionales y gobierno central, cuyos presupuestos ya están aprobados.

“Los cambios en el clima retrasaron la floración de varios cultivos y generaron la aparición de organismos (insectos y otros hongos que dañan la calidad de las frutas y hortalizas, principalmente), por la sensación de calor, humedad y vientos aleatorios”, explicó.

Solano Oré agregó que los empresarios están preocupados también por la congestión en el Canal de Panamá.

“No solo se trata de la demora para cruzarlo, sino de los sobrecostos de transporte, que hace menos competitiva la oferta nacional. Es una vía importante para quienes deseen exportar a la zona este de Norteamérica y Europa, nuestros principales compradores de productos con valor agregado”, enfatizó.

Adex precisó que el nivel de agua en el lago Gatún, que alimenta el Canal de Panamá, llegó a 24.2 metros hace 10 días, frente a los 26.6 metros que suele registrar en septiembre de los últimos años.

El dato

A fin de impulsar las agroexportaciones, entre el 27 y 29 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones Jockey la Expoalimentaria (EA), la feria de alimentos y bebidas N° 1 en Latinoamérica.

