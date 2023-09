Las conversaciones entre Perú y la India para firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) avanza en los plazos establecidos y no hay ningún retraso, afirmó en la víspera el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El titular del sector, Juan Carlos Mathews, precisó a Gestión que se ha reanudado la negociación del acuerdo comercial con dicho país, luego que fuera suspendido tras la pandemia del COVID-19. Como se recuerda el Gabinete Ministerial de India había aprobado iniciar negociaciones en enero del 2017.

Recientemente, Roxana Barrantes, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Directorio del BCRP, cuestionó la demora en la firma del citado acuerdo comercial.

Primera ronda será en diciembre

Mathews detalló que la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, se reunió recientemente con el equipo de la India y ya se cuenta con fechas fijas para avanzar las negociaciones.

“La semana del 10 de octubre vamos a tener una primera reunión virtual justamente para retomar las conversaciones y la primera ronda de negociación será la primera semana de diciembre ”, explicó la viceministra Mera tras participar en la 15° edición de la Expoalimentaria (EA), organizado por la Asociación de Exportadores (Adex).

De este modo, dijo que los plazos de negociación están en línea con lo que se había acordado con dicho país, debido a que India también tenía una agenda particular, al estar liderando el G-20. “Teníamos que esperar que eso culmine”, comentó la funcionaria.

El titular del Mincetur continuó y dijo que India es una de las economías más fuertes del planeta, y ya superó en número de población a China. Así, dijo que “costó un poco” reanudar la negociación que se había paralizado durante la pandemia, por lo que se espera cerrar el acuerdo el próximo año.

“Esto de diciembre es una buena noticia en términos de poder cerrar el próximo año un TLC con una de las economías con las que no tenemos acuerdos comerciales”, apuntó.

Datos del mercado

De acuerdo con Comex, el intercambio comercial entre Perú e India pasó de US$ 2,784 millones en 2017 a más de US$ 3,489 millones en 2022.

Las exportaciones de oro representan el 83% del total exportado a India, con un valor de US$ 1,903 millones, seguido de las exportaciones de minerales de cobre (US$ 343 millones), los fosfatos de calcio naturales (US$ 13 millones) y las antracitas sin aglomerar (US$ 7 millones).

En cuanto a los productos importados desde India, lideran los vehículos de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3 (US$ 90 millones), seguido de los hilados sencillos de algodón peinado (US$ 72 millones), las motocicletas de cilindradas entre 50 cc y 250 cc (US$ 56 millones) y los demás medicamentos para uso humano (US$ 55 millones).

