Este proyecto se realiza bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con la asistencia técnica a través de una Oficina de Gestión de Proyecto (PMO, por sus siglas en inglés) coreana. En tanto, la ejecución de la obra se encuentra a cargo del consorcio Natividad Chinchero, integrado por cuatro empresas: Hyundai Engineering & Construction CO. LTD (Corea), Sinohydro Corporation Limited (China), ICA Constructora S.A de C.V. (México) y HV Contratistas (Perú).

Con esas demoras, Rodrigo Blanco, asesor legal de la PMO Chinchero, indicó a Gestión que la entrega del aeropuerto de Chinchero ya no será en julio del 2025, como se tenía previsto, sino ahora se prevé que la obra estaría lista entre marzo y abril del 2026 (de acuerdo con el cronograma avanzado que está en evaluación).

El experto sostuvo que uno de los desafíos que afrontan es que el consorcio Natividad está “desfinanciado” por problemas propios y causas externas, como la inflación global, la pandemia de la covid-19, y conflictos en Europa, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania.

Agregó que, en la actualidad, el aeropuerto de Chinchero aumentó su valor con respecto hace dos años, por temas inflacionarios. Hasta el momento, el Estado no cubre los sobrecostos al consorcio Natividad ni a la PMO coreana.

“Pese a que se nos pidió nuestra opinión como PMO al respecto, le dijimos (al MTC) que, si bien no lo contempla el contrato, es algo que hay que cubrir que no es responsabilidad del contratista”, comentó a Gestión.

¿Quiénes son los responsables de los atrasos?

Blanco expresó que otro de los problemas que enfrentan es “la falta total y absoluta de decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

“Es decir, nos pide de forma constante nuestro consejo, que es lo que nosotros realizamos porque no somos una PMO directiva, sino de asistencia. Entonces, nos toca asesorar al MTC, pero no hay un interlocutor y las decisiones son netamente políticas. No se toman decisiones de ninguna manera y las que aceptan, por desgracia, parecen orientadas en contra del proyecto”, dijo.

¿El culpable del retraso? El representante legal de la PMO remarcó: “la resumo muy fácil, mala gestión del contrato por parte del contratista y el segundo culpable es el MTC, encabezado por el actual ministro (Raúl Pérez-Reyes), por no tomar las decisiones que se le ha asesorado y, más bien, actuar contrariamente a los interés del proyecto”, refirió.

Grietas y fisuras

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República en su Hito de Control N° 18: “Periodo de notificación de defectos en el movimiento de tierra del proyecto AICC”, que se evaluó del 29 de enero al 16 de este año, se alertó que se encontraron fisuras y grietas en los sectores E4, E5, E6, E7 y E8 del polígono del proyecto, incumpliendo lo establecido en el expediente técnico de la fase de movimiento de tierras.

La Contraloría mencionó que esta situación comprometería la durabilidad de los trabajos a ejecutarse en el lado del aire del aeropuerto, ocasionando retrasos operativos e incremento de los costos de construcción.

“Nosotros brindamos asistencia técnica en todo y nos adelantamos a posibles problemas que puedan surgir. Siempre planteamos todas las soluciones, por ejemplo, mencionamos antes en el aspecto económico, pero no ha tomado las decisiones respectivas”, expresó el representante de la PMO coreana.

Aviones corren riesgo de no despegar

Otro de los grandes problemas es que el aeropuerto de Chinchero no cuenta con un procedimiento de vuelos y se tendrá que certificar desde cero. Esto implicará que se tenga una infraestructura y que los aviones no puedan despegar.

Según Seung Sang Cho, director en Perú de Korea Airports Corporation, en el 2021 la PMO hizo una propuesta de desarrollo de procedimiento de vuelo, pero por más de un año no hubo respuesta del MTC, por lo que se tuvo que retirar la iniciativa.

Explicó que en noviembre del año pasado, el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, iba a encargar esa medida a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), pero -al parecer- cambió la dirección y ahora se lo encargará a Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

“Pero Corpac no podrá hacerlo, así que posiblemente la solución que quieren dar es que Corpac vuelva a encargar a OACI”, manifestó a este medio.

Sin tareas previas

Como bien adelantamos en notas anteriores, el Aeropuerto Internacional de Chinchero tiene un largo desafío y el MTC no está tomando el “toro por las astas”, como en el caso de las tareas previas.

“Si no se han hecho todas las tareas previas, no habrá concesión, eso es algo que se alertó hace más de dos años. Se dejó todo preparado para la firma, pero entraron nuevas autoridades, el ministro (Raúl Pérez-Reyes) y se paralizó. Luego se vendió la idea de que con un concesionario esto se arreglaría, pero la realidad es que las tareas previas tardan tres años. Es decir, en un escenario optimista sí (se pondría en operación el aeropuerto en el 2027)”, afirmó Rodrigo Blanco.

Precisó que en febrero -en la Comisión de Transportes del Congreso-, el MTC dijo que ya se le había encargado a ProInversión el tercer grupo de aeropuertos, incluyendo la operación y mantenimiento de Chinchero, pero José Salardi (presidente ejecutivo de esa entidad) negó que hubiera firma de por medio.

“Esa es otra de las indecisiones que de forma punzante nos encontramos en el proyecto y que frenan la obra hasta un punto que lo ponen en riesgo”, declaró el asesor legal, agregando que el MTC le está otorgando responsabilidad a Corpac para que realice las tareas previas, pero no tiene la capacidad ni el presupuesto.

¿Chinchero con otro arbitraje?

Ante los conflictos internos que se tienen por el aeropuerto de Chinchero, la PMO coreana reveló que ya son 17 desavenencias que se han presentado ante el Estado peruano.

El especialista detalló que existen tres desacuerdos importantes complicados que implican un aumento en los costos y en el plazo del proyecto. Uno está relacionado con la construcción de la torre de control, otro al terminal para pasajeros, y el tercero se refiere a la conexión eléctrica. “La dirección técnica integral en esas desavenencias fue llevada por la PMO y se ganaron”, acotó Blanco.

Mientras las otras 14 desavenencias, por parte del consorcio Natividad, son coyunturales que pueden terminar en arbitraje. “Contractualmente, hay el mecanismo de resolución de disputas y si no se soluciona ahí, se tiene la facultad de llevarlo posteriormente a un arbitraje”, puntualizó.

Te puede interesar temas sobre el aeropuerto de Chinchero