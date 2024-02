Como se anticipó en Gestión, el desarrollo del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC), ubicado en Urubamba (Cusco), enfrenta diversas discrepancias que están obstaculizando su progreso. Estas diferencias fueron reveladas por los participantes vinculados al megaproyecto durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

Jae Kyoung Kim, director del Consorcio Natividad -entidad encargada de la construcción de la obra-, dejó en claro que, principalmente, enfrentaron dos problemas grandes: el financiamiento y la parte técnica.

Explicó que en el 2023 tuvieron dificultades, entre las cuales se destacó la falta de recepción del adelanto del 2.5% por parte del Estado. Esto los obligó a reducir el personal, y la situación se complicó aún más con el adelanto de las lluvias en noviembre pasado.

Asimismo, refirió que han tenido pérdidas, y que hasta el momento tienen un acumulado de US$ 40 millones, debido a que están gastando más de lo previsto y que no están trabajando al 100% de su productividad. Advirtió que, si esta situación no se resuelve, nuevamente podrían paralizarse las obras por temas económicos .

“En los últimos dos años, mientras venimos avanzando con las obras, la valorización que hemos podido recibir en base al progreso fue básicamente la mitad. Por ejemplo, si nosotros hemos avanzado un aproximado de US$ 4 millones, la valorización que hemos recibido es de US$ 2 millones”, remarcó.

Con respecto a la parte técnica, Kyoung Kim sostuvo que hace dos años no se solucionan los problemas de abastecimiento de agua, energía, fisuramiento de terrenos, asentamientos y otros más.

“Queremos saber cuál es el direccionamiento de este proyecto. Por ejemplo, tenemos la pista de aterrizaje del aeropuerto, el cual nos estaban solicitando que se pueda construir una parte y luego la otra parte sin ninguna continuidad, pero este método constructivo no puede existir”, dijo.

Kyoung manifestó el deseo de reiniciar todas las labores en la primera mitad de marzo, pero -añadió- que sin un respaldo financiero adicional, en este momento, para la implementación de equipos de campo, sería muy difícil avanzar.

¿Cómo se resuelven las controversias?

Por su parte, Carlos Ugaz Montero, director ejecutivo de Dohwa Engineering Sucursal del Perú, que es la empresa coreana para la asistencia técnica (PMO) en la ejecución del proyecto, indicó que el contratista (Consorcio Natividad) presentó 15 desavenencias contra el Estado peruano, en el cual solicitaban extensión de plazo, mayores costos, entre otras cuestiones.

Detalló que sus discrepancias se fueron acumulando debido a que el “famoso” DAB (Dispute Adjudication Board, por sus siglas en inglés) si bien debió estar conformado el 20 de septiembre del 2021, pero recién se instaló el 19 de abril 2023.

El DAB es un órgano permanente conformado por tres expertos técnicos independientes, de distintas nacionalidades: Estados Unidos, Chile y Perú.

Después de ocho meses en defensa del Estado peruano, hasta diciembre del año pasado, el DAB emitió sus conclusiones y, por unanimidad, declaró que la totalidad de las reclamaciones presentadas por el contratista fueron desestimadas, informó Ugaz.

“Eso no le quita el derecho al contratista de que si quiere reclamar, porque está en desacuerdo con la posición del DAB, pueda recurrir a un arbitraje. Eso está regulado en el propio contrato”, apuntó.

A su turno, Carlos Fernández, director del PMO Chinchero, el contratista Consorcio Natividad está en incumplimiento, y el Estado peruano no puede compensar sus errores, aunque señala que hay circunstancias coyunturales que podrían considerarse compensables.

“El contratista está incumplido en causa de resolución. Una causa de resolución es un derecho del cliente, más no una obligación. El propio contratista ha dicho que tenía una serie de problemas económicos, según ellos se equivocaron en hacer su oferta y el Estado peruano no le puede compensar por sus errores; sin embargo, hay una serie de hechos coyunturales que son compensables”, refirió.

