La Asociación de Exportadores (Adex) resaltó el buen desempeño que alcanzaron los despachos de joyas y cosméticos peruanos durante el primer trimestre del 2024, a raíz de las celebraciones por el Día de la Madre, al considerarlas buenas opciones de regalo. Respectivamente, indica el gremio, lograron incrementos significativos de 80% y 10.1%.

Los envíos del sector joyería alcanzaron los US$ 35 millones 872 mil. Su oferta fue liderada por los artículos con metales preciosos, revestidos o chapados (US$ 33 millones 640 mil), con un aumento del 95% frente al mismo periodo del 2023 (US$17 millones 260 mil).

En segundo puesto quedaron las joyas de plata con US$ 1 millón 007 mil, seguida por otras bisuterías de metales comunes (US$ 601 mil) y las demás bisuterías (US$ 577 mil), entre otras.

Adex precisó que el mercado más importante fue Estados Unidos, cuya participación fue de 90% en los envíos y superó los US$ 32 millones 247 mil, lo que representa un alza del 84% respecto al año anterior.

México (US$ 1 millón 391 mil) también mostró un crecimiento significativo de 1,232%. Otros fueron España, Chile, Ecuador, Canadá, Argentina y Honduras.

A nivel de empresas, las principales exportadoras nacionales fueron Arin S.A., Deoro S.A.C., New Fashion Perú S.A., Línea Nuova y CETCO S.A.

En el caso de los cosméticos, Adex resaltó que en el primer trimestre del 2024 los cosméticos y artículos de cuidado personal alcanzaron los US$ 14 millones 457 mil, reflejando una evolución del 10.1% en comparación con el mismo periodo del 2023 (US$ 13 millones 129 mil).

A pesar de contraerse en -14%, las preparaciones de belleza sumaron US$ 3 millones 512 mil, le siguieron los perfumes y aguas de tocador (US$ 2 millones 781 mil) y champús (US$ 2 millones 462 mil). Esta última partida resaltó por su incremento de 191%.

Otras fueron las demás preparaciones capilares, las preparaciones para ondulación o desrizado permanente, dentífricos, jabones de tocador, con variaciones de -13.5%, 22.9%, 135% y 41.6%, respectivamente.

La demanda estuvo liderada por Ecuador, que fue el principal país de destino con US$ 3 millones 885 mil (un aumento de 16% respecto al 2023). Le siguen Bolivia con US$ 2 millones 887 mil y Colombia con US$ 2 millones 299 mil. En total fueron 35 destinos.

A nivel de empresas, las más destacadas según Adex fueron Unique S.A., Plus Cosmética S.A., Corporación Life S.A.C., CETCO S.A. e Intradevco Industrial S.A.

Nuevas tendencias

Adex también recordó un dato sobre estos sectores a partir del ‘Reporte de tendencias’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.

Según este documento los consumidores de estos rubros están reforzando de manera notable su demanda por productos con ingredientes naturales y libres de químicos.

Por ello, las marcas cosméticas están optando por migrar hacia prácticas más sostenibles con el medio ambiente. Con este fin, recalca Adex están empezando a usar envases reciclables y desarrollando artículos de bajo impacto ambiental.

El gremio indicó que está tendencia también está presente en el sector de la joyería, ya que vienen implementando prácticas de “abastecimiento ético”, con mayor valoración en sus operaciones.

