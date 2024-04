Luego de un 2023 en el que las importaciones de alimentos y bebidas a nivel mundial sumaron US$ 1,775 millones, creciendo 4.2%, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex) proyecta que estas compras internacionales tendrán un avance de 4% durante este año.

De acuerdo con Adex, los principales productos que los países importan son cereales y preparaciones, que sumaron US$ 320,000 millones el año pasado. También en el 2023 hubo una alta demanda de frutas y vegetales, con una venta de US$ 260,000 millones; aceites, grasas y ceras animales y vegetales, que sumaron US$ 194.000 millones; así como semillas y frutos oleaginosos, con US$ 175,000 millones.

Otros productos con importantes importaciones durante el año pasado fueron: la carne y preparaciones (US$ 172,000 millones); pescado, crustáceos, moluscos (US$ 166,000 millones); bebidas (US$ 165,000 millones); café, té, cacao, especies y preparaciones (US$ 136.000 millones); lácteos y huevos con (US$ 128,000 millones); y azúcar miel y preparaciones (US$ 59.000 millones).

Entre los principales importadores de alimentos y bebidas están la Unión Europea, China, y Estados Unidos, que concentran el 61.46% de este mercado. Solo en la categoría de frutas y vegetales, en el 2023 se calcula que Estados Unidos realizó importaciones por US$ 111,000 millones, la Unión Europea por US$ 40,000 millones y China por US$ 21,000 millones.

“La categoría de frutas y vegetales a nivel mundial es un mercado creciente por lo que Perú todavía tiene un amplio espacio en la cual podemos seguir compitiendo y aprovechando estas oportunidades, ya que nuestra oferta exportable está más posicionada precisamente en este segmento de frutas y vegetales”, comentó Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex.

Vásquez afirma que el Perú tiene un gran potencial en el mercado de alimentos y bebidas. Solo el año pasado, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 10,202 millones y se proyecta que en el 2024 se alcance los US$ 10,525 millones.

“ En el 2024 alcanzaríamos un nuevo récord en la agroexportación peruana, llegando a los US$ 10.525 millones (3.2%) . Perú viene liderando distintos mercados, siendo los principales exportadores mundiales de arándanos, uvas, espárragos, quinua, lacas colorantes; segundos en palta, jengibre, nueces de Brasil, alcachofa, pota, entre otros alimentos que son parte de nuestra canasta exportadora”, comentó.

En el 2023, los principales despachos del Perú fueron la uva, arándanos, palta, café verde sin tostar, y los espárragos, enviados principalmente a destinos como Estados Unidos, Países Bajos, España, Ecuador y China.

