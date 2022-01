Hay opciones, principalmente vinculadas al sector minero, en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que se espera que tengan buen desempeño en el 2022; sin embargo, lo que suceda con el contexto político será determinante en el balance, señaló Alberto Arispe, gerente general de la casa de bolsa Kallpa Securities SAB.

Según Arispe, las acciones de la BVL que tendrán mayor relevancia en el presente año serían las de Minsur (MINSURI1) y Cerro Verde (CVERDEC1), explicado principalmente por su exposición importante al cobre, del cual se espera una cotización aún en niveles altos (Kallpa SAB estima que cotizará en promedio US$ 4.10 por libra en el 2022).

“En el 2021 Minsur se benefició del inicio de producción de Mina Justa, lo cual hará que en el 2022 sus ingresos estén soportados en gran medida por el cobre (sumado a los resultados positivos de la empresa por el aumento en el precio del estaño). En cuanto a Cerro Verde, se observa que ha sufrido un poco más de la cuenta, por lo que se espera una caída en el corto plazo, pero que, al ser una productora importante de cobre, creemos que le irá bien finalmente”, indicó

Vinculada al sector minero, otra opción a tomar en cuenta es Ferreycorp (FERREYC1), pues provee de maquinaria a las mineras y proyectos de infraestructura, de los cuales se tiene buena perspectiva, según el representante de Kallpa SAB.

“La minería es su principal cliente. La distribución de maquinaria al proyecto Quellaveco ha sido importante en este escenario de recuperación. Con precios de metales altos, las mineras no tendrán inconvenientes con sus inversiones en maquinaria en el corto y mediano plazo. Además, la empresa tiene un alto potencial de crecimiento debido a la gran cartera de proyectos (como el caso de Yanacocha Sulfuros) y de infraestructura que tiene el país”, precisó.

Otra recomendación, según el representante de Kallpa SAB, es Credicorp (BAP), lo que se explica principalmente por un efecto “rebote” luego de haber caído 26% en el 2021. “No creemos que al sector bancario le vaya muy bien el próximo año, pero tomamos a Credicorp por haber tenido una caída pronunciada el año anterior”, manifestó.

InRetail (INRETC1) también se presenta como una opción, según Arispe. La elección de esta acción estaría soportada principalmente, además de los supermercados por su segmento de farmacias, pues no es un rubro que se vea afectado a pesar de un bajo crecimiento de la economía.

“Estando aún en un contexto sanitario restricto, se beneficia el negocio farmacéutico. En el 2022 esperamos que food retail (supermercados, cash & carry y tiendas de descuento) siga manteniendo el dinamismo mostrado este año, a medida que se siguen materializando sinergias con Makro”, indicó.

En el mismo sentido, Alonso Choquecota, CEO & Co-Fundador de InValor, señaló también que InRetail tendría un buen performance este año, explicado principalmente por sus segmentos de supermercados y farmacias.

“Nuestro precio objetivo para esta acción, al cierre del 2022, es de US$ 44 (espacio de ganancia de 19.6%). Si bien la parte de centros comerciales están rezagadas, lo que se reflejaría que en el primer trimestre no se esté operando a su máxima capacidad, esperamos que para la segunda parte del año se normalice”, afirmó.

Pacasmayo (CPACASC1), relató el representante de InValor, es otra opción a considerar, pues ha tenido un impulso en el 2021 (en línea con el sector construcción) debido principalmente a la autoconstrucción. Mencionó que la acción tiene una potencial ganancia de 21.5%, que la ubicaría en S/ 6 al cierre del presente año. “Se tiene en cuenta que, además de la autoconstrucción, hay otro catalizador que recae en la reconstrucción con cambios. Además, al ser un año electoral, se espera que los gobernadores regionales aceleren la inversión pública”, indicó.

Por el lado de banca, se considera que Intercorp Financial Services (IFS), con un precio objetivo al cierre del año de US$ 34 (potencial crecimiento de 30.8% según InValor), pueda ser un activo interesante. “Ya ha mostrado beneficios recuperados frente a sus niveles prepandemia, soportado por los resultados a nivel de Interseguros e Intéligo. Es una empresa que actualmente está infravalorada, teniendo en cuenta que está cotizando a 1.3 veces su valor en libros, cuando se media histórica es de 1.8″, indicó.

Sumado a ello, dijo Choquecota, las acciones de la Minera Corona (MINCORI1) y Buenaventura (BVN) tienen una ganancia potencial de 17% (precio objetivo de S/ 26.9) y 28.3% (precio objetivo de US$ 9.3), respectivamente.

“Minera Corona es una polimetálica interesante con una buena distribución de ingresos. Es la minera más barata en la BVL, lo que no indica que sea un mal negocio, pues no tiene deuda y debería estar generando este año alrededor de US$ 100 millones en Ebitda. Buenaventura, por su parte, es una opción que está rezagada en el mercado, pero se tiene que tiene una participación importante en Cerro Verde, de la cual recibe dividendos (US$ 100 millones entregados en diciembre del 2021), entonces genera beneficios por sus operaciones directas como por sus inversiones”, indicó.

¿Optar por acciones extranjeras?

Según Arispe, si bien hay opciones en la BVL que pueden tener un desempeño interesante en el 2022, lo que suceda con la situación política puede “empobrecer” finalmente su performance. En ese sentido, la recomendación sería optar por activos en el extranjero.

“Localmente, dudo que el gobierno vea la luz y se convierta en promotor de la eficiencia y de la inversión privada, lo que impacta en la renta variable. Por ello, se recomienda guiar recursos hacia el extranjero, en donde una opción sería el S&P 500, el cual ha tenido rendimientos de 9%, promedio anual, en los últimos treinta años y 13% en los últimos diez. Asimismo, se podría contemplar invertir en sectores como salud o tecnología, o en mercados emergentes como el de Asia”, afirmó.

Por su parte, Choquecota señaló que los la posición en activos locales no debería superar el 50% del portafolio, esto debido a lo que pueda suceder con la situación política.