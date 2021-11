Las condiciones están cambiando claramente, estamos ante un panorama con un mayor costo de financiamiento, menor flexibilidad por el lado de los bancos y menor crecimiento económico hacia el futuro. Hay proyecciones como las del BBVA para el PBI que no son alentadoras. Entonces las empresas deben anticipar menores ventas y un escenario más reacio respecto a sus obligaciones de deuda, señaló el CEO & Co-Fundador de InValor Alonso Choquecota.

Indicó que se ha visto una salida de dinero del Perú en los últimos meses, quitando liquidez a la banca, la cual se “fondea” principalmente por captación del público. “Esto tiene que llevar a las empresas a prepararse ante una coyuntura compleja y es ahí donde se buscan distintas alternativas que permitan reducir el costo de financiamiento y reestructurar su ratio deuda/capital”, afirmó.

Por su parte, el director en SVC Capital, Pedro Villegas, mencionó que en el contexto actual, la reestructuración de pasivos se vuelve relevante porque las condiciones del mercado son menos favorables. “El escenario es distinto. El Banco Central de Reserva (BCR) ha subido su tasa de referencia y las tasas del sistema en general también han subido. El costo financiero sin duda se ha encarecido”, manifestó.

Choquecota añadió que se debe definir cuál es la estructura deuda/capital óptima para afrontar un posible escenario no tan favorable. “Hay muchas empresas que no han destinado de manera adecuada la deuda (para fines rentables) y ahora están presionando márgenes y reduciendo beneficios”, afirmó.

Las alternativas

Señaló que el mercado de capitales es una opción, en donde el Mercado Alternativo de Valores (MAV) amplía el espectro de empresas, pues está diseñado para pequeñas y medianas empresas (pymes), debido a su flexibilidad en los requisitos y menores costos.

“No es necesario que se emita, sino que solo con inscribir a la empresa el poder de negociación aumenta. El banco sabe que tienes otras alternativas y también que ahora tu información se vuelve más transparente al estar sujeto a un regulador y reportar Hechos de Importancia”, comentó.

En el mismo sentido, Villegas dijo que la oportunidad va por el mercado de capitales, con el fin de cancelar los créditos con bancos que están vigentes (y evitar el refinanciamiento de deuda) o financiar las operaciones que la empresa asuma. “Siempre pasa que cuando los bancos se enteran que ya te inscribiste en el MAV te llaman y mejoran las condiciones de endeudamiento”, afirmó.

Añadió que hay que tener en cuenta que los bancos manejan condiciones (en sus ratios de deuda) que limitan el financiamiento por parte de las empresas y varían según sectores (por la volatilidad de flujos de ingresos). Mencionó que puede darse que haya penalidades por pago anticipado, lo que complicaría la salida del crédito bancario.

Además del mercado de capitales, la estructura deuda/capital mejoraría si se incorpora un socio estratégico. Sin embargo, esto usualmente implica hacer un ajuste de todo el negocio y enfocarse en los productos más rentables para ser atractivo ante un tercero, según Villegas.

Asimismo, es una opción deshacerse de activos no estratégicos (aquellos que no entren en la operación principal de la empresa) para obtener liquidez y cumplir con sus obligaciones de deuda. “Es posible que varias empresas hagan la reestructuración de pasivos, pero muchas otras no, pues se cierran a avanzar con el negocio y piensan que desprenderse de un activo es un fracaso o simplemente no saben que pueden mejorar su gestión de pasivos”, afirmó Choquecota.

Explicó que muchas instituciones han optado por restringir el capex (inversiones en capital fijo) y el cash generado distribuirlo como dividendos. “Parece contraintuitivo, pero no es así. En realidad es lógico porque, al no saber lo que va a pasar con el país, entonces se aguanta el crecimiento de la empresa”, señaló.

Microempresas

Villegas señaló que lo importante es enfocar el negocio de tal manera que sea escalable. En ese sentido, se podría conseguir inversionistas ángeles que puedan sumarse al emprendimiento. “Hay mucho capital que está persiguiendo negocios que solucionen un problema relevante y sean escalables”, indicó.

Finalmente, Choquecota manifestó que hay múltiples alternativas para los pequeños negocios como las plataformas crowdfunding, pero depende de la visión que tenga el emprendedor.