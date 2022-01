Los vehículos eléctricos, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), ya habrían iniciado una tendencia a la baja en sus precios, la que continuaría en el 2022, debido a la mayor competencia entre marcas que ofrecen en el mercado y menores costos de sus insumos como el caso de las baterías. En este contexto, ¿se debe preferir comprar este tipo de vehículos?

El gerente de Estudios Económicos de la AAP, Alberto Morisaki, señala que, a pesar de que actualmente los vehículos electrificados están entre 20% y 30% aún por encima de los precios de los vehículos de combustión interna, la recomendación sería decantarse finalmente por los eléctricos, esto debido al ahorro en combustible y mantenimiento que podría compensar finalmente el gasto adicional.

“En el transcurso de los años se estima que los precios se equiparen a los vehículos de combustión interna y ahí la decisión será más sencilla. Sin embargo, a los precios actuales, el mayor gasto en comparación sería compensado con el ahorro anual”, afirmó.

En el mismo sentido, el jefe de Sell In de OLX Autos Perú, César Salcedo, mencionó que, debido a la menor cantidad de autopartes que llevan los motores de este tipo de vehículos, su mantenimiento es considerablemente más bajo. “El gasto en electricidad es también más económico que en el caso de vehículos con combustibles fósiles”, manifestó.

Morisaki comentó que, además, se debe tomar en consideración que actualmente hay instituciones financieras que ofrecen tasas preferenciales por adquirir este tipo de vehículos.

Respecto a cuestiones técnicas que comparan lo potenciales usuarios, dijo el representante de OLX Autos Perú, las baterías de este tipo de autos eléctricos poseen actualmente mejores tiempos de duración de sus cargas (mejora de autonomía).

El representante de AAP, por su parte, mencionó que el problema de la autonomía del vehículo eléctrico es una de las dudas que se ha tenido al momento de decidir si se opta por su compra, pero ya no debería ser un problema.

“Este es un tema que desmotivaba la compra, pero hoy estos vehículos pueden llegar a 500 kilómetros sin ningún problema si tienen la carga llena. Antes se tenían baterías menos sofisticadas y más pequeñas, hoy no es el caso”, precisó.

Asimismo, a lo largo de los últimos años este tipo de autos han mejorado en su capacidad de aceleración logrando desempeños similares a las versiones de combustión interna, según Salcedo.

Punto a evaluar

El representante de OLX Autos Perú mencionó que uno de los puntos a tomar en cuenta es el alto costo de reemplazo de baterías. “A largo plazo, como con cualquier otro tipo de baterías, estas deben de reemplazarse y su costo es mucho más alto que una batería regular. Esto último es importante para evaluar el tiempo de vida útil del vehículo y su valor de reventa”, indicó.

Otro punto a valorar es que no existe una red de recarga desarrollada en Perú. “Hoy en día no es usual encontrar puntos de tomas eléctricas para este tipo de vehículos por lo que el propietario tendrá que tomar sus provisiones para no quedarse desabastecido de carga”, manifestó.

Respecto a este punto, según Morisaki, ya hay esfuerzos importantes de implementación de electrolineras como recientemente sucedió con la de Enel X Perú, pero falta mayor avance en la cobertura de estaciones de carga rápida que acompañen a la venta de estos vehículos. “Debe haber mayor cobertura de electrolineras sobre todo para viajes en el interior del país”, precisó.

Por otro lado, Salcedo señaló que actualmente no hay una gran oferta de especialistas en vehículos eléctricos. “Es complicado hallar a especialistas dedicados con amplios conocimientos en este tipo de autos ya que no son habituales en el mercado”, puntualizó.

Impacto social y apoyo del gobierno

Según Morisaki, la tendencia mundial es que haya una mayor utilización de este tipo de vehículos, pues significa una renovación del parque automotriz con menores o cero emisiones, lo que implica menor contaminación y gasto en salud.

En el caso del Perú, estos vehículos representaron el 0.4% y 0.8% del total de autos vendidos en el 2020 y 2021, respectivamente. Para el 2022, se espera que representen el 1.5%, porcentaje que puede aumentar si el gobierno otorga los incentivos necesarios.

“Se necesita una serie de incentivos como la reducción del impuesto vehicular municipal y el IGV a la importación. Asimismo, se podría promover estacionamientos preferenciales, reducción en las tarifas de los peajes, revisiones técnicas y SOAT vehicular, e incentivos o facilidades para las empresas que quieran implementar las electrolineras. En Colombia, por ejemplo, los vehículos electrificados no están sujetos al pico y placa, teniendo resultados positivos”, indicó.

Datos

- Según la AAP hay 31 marcas que ofrecen vehículos electrificados en el Perú, de las cuales cuatro son exclusivamente del segmento de pesados.