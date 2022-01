Perú se suma al despliegue de las pistas eléctricas en la región. Así, el país contará desde este lunes 10 de enero con su primera electrolinera comercial y de carga rápida para vehículos eléctricos que estará ubicada en la estación Kio en la zona de Conchán (Lurín), al sur de Lima, tras una alianza entre Enel X Perú, la empresa del grupo Enel dedicada a proyectos de movilidad eléctrica, y Petroperú.

Este es solo el primer paso del proyecto que contempla Enel X para la infraestructura del mercado automotriz peruano y que significó una inversión de US$ 100,000. Un monto similar se desembolsará en una segunda estación (electrolinera) que tiene proyectado abrir en Paracas (Ica) para marzo próximo.

Hasta el cierre del 2022 y en alianza con Petroperú, su plan es operar por lo menos cinco estaciones de recarga rápida ya que cargar un vehículo liviano tomaría 40 minutos con una resistencia para recorrer 300 kilómetros, frente a las cuatro horas que demora en las electrolineras piloto instaladas en algunas ciudades del país.

Pero a la par -fuera de la alianza- “queremos tener otro tanto de estaciones propias, estamos definiendo las ciudades según la demanda del tráfico, pero queremos instalar en tres o cuatro ciudades en el sur. Todavía estamos terminando de cerrar los acuerdos comerciales”, adelantó Alejandro Barragán, gerente general de Enel X Perú a Gestión.pe.

A lo que apuntan es a reemplazar sus estaciones de recarga lenta -tienen 48 en 23 ciudades del Perú-, y que “no eran comerciales”, por las electrolineras rápidas y así, tener una autopista eléctrica que se una posteriormente con la pista eléctrica de Chile en la que Enel sigue haciendo inversiones importantes.

En ese sentido, Barragán señaló que están identificando los mejores puntos para instalar las estaciones. “Considerando el tiempo de carga, implementaremos las estaciones en sitios cercanos con otro tipo de actividades, comercios, es lo que llamamos carga de oportunidad”, anotó.

El costo al usuario

Adquirir un vehículos eléctrico es todavía caro en comparación a un auto a diésel. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la diferencia en el precio puede ser de un 70%. Un auto completamente eléctrico está oscilando entre US$ 30,000 y US$ 40,000. No obstante, su operatividad resulta ser más rentable.

Según Barragán, a los siete años el costo del auto eléctrico se equipara a uno a diésel. “Cargar completamente el vehículo eléctrico costará S/ 20 a diferencia de los S/ 130 que puede demandar un vehículo a gasolina; sin contar que el automóvil eléctrico no contamina ni daña los pulmones”, sostuvo.

Sin embargo, a la fecha, hay menos de 100 autos completamente eléctricos circulando en el Perú, aunque se prevé que se dupliquen este año, informó la AAP a este diario. Agregó que hay al menos dos buses, uno en el corredor rojo y otro que será donado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) en los siguientes días.

Promover la compra de estos vehículos demandaría un impulso más por parte del Gobierno, señala Barragán, quien menciona que han propuesto al Minem un IGV de 0% para la importación de dichos vehículos por cuatro años, pues se estima que para el 2026 la tecnología eléctrica costará igual que la de diésel.

“Aunque ya se han comenzado a dar pasos, necesitamos ser más ambiciosos y buscar incentivos para que no solo las mineras compren buses eléctricos, sino que en las próximas licitaciones de buses para el transporte público de Lima se incluya un 5% de vehículos eléctricos y que se vayan incrementando en el tiempo, por eso también será necesario que las concesiones tengan una vigencia de por lo menos diez años”, sostuvo.

En viviendas

Finalmente, Barragán informó que Enel X Perú ha firmado varios convenios para que en las nuevas viviendas que se edifiquen en el país se incluya el cargador eléctrico. Asimismo, hay alianzas con las marcas de autos para que puedan ofrecer la instalación gratuita de los cargadores eléctricos en la casa del dueño del vehículo.