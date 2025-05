El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendará observar cualquier norma que permita, una vez más, a los afiliados a las AFP el retiro de sus fondos, si es que se llegara a aprobar en el Congreso de la República, así lo manifestó este jueves 29 el ministro Raúl Pérez Reyes.

De esta manera respondió el ministro, al ser consultado sobre los diferentes proyectos presentados en el Parlamento para retirar los fondos de las AFP.

" No estamos de acuerdo con el retiro y si esto ocurre plantearemos la observación pero no es observar por observar sino lo que va a terminar haciendo esto es afectando a las familias. El retiro de fondo no afecta al Estado como tal, pero sí genera un problema muy serio en los fondos de pensiones y en los planes de retiro de quienes tienen esos fondos. A veces por la premura prefieren retirar el dinero, pero la verdad es que están afectando su futuro su jubilación", expresó Pérez Reyes.

Reiteró que lo que están planteando, desde el Gobierno, es que quien retire esos fondos, si es que al final decide hacerlo, no podrá pedir una pensión mínima . “La idea es que no retiren los fondos para que tengan derecho a una pensión mínima de S/ 600″, expresó.

mostró su rechazo ante la posibilidad de un nuevo retiro de fondos para los afiliados a las AFP.

Ajuste Fiscal

En torno al ajuste de la meta fiscal, el ministro de Economía, manifestó que han conversando con varios actores, justamente el mercado financiero sobre este tema.

“Ellos tienen claro que efectivamente la meta del 2.2 para este año y el 1.8 para el próximo año es una meta que nos va a obligar a tener que frenar la economía vía gasto público. Lo que vamos a hacer es plantear una meta más realista, que se mueva probablemente al 2.8, se está definiendo técnicamente”, detalló.

¿Un nuevo retiro de fondos de AFP? (Foto: Pixabay)

Agregó que creen que se tendrá un nivel de recaudación mayor y un déficit menor. " Vamos a plantear una meta que podamos cumplir sin tener ningún problema y ya para el próximo año, volver a bajar la meta y suavizar el impacto", anotó.

Al ser consultado sobre cómo impactarán estas medidas en la calificación de riesgo, el ministro indicó que dialogarán con las calificadoras de riesgo.

“Ellos van a poder tener la información con detalle y saber comprender que efectivamente necesitamos como país asegurar que la economía siga creciendo y no poner una presión para que haya recesión en el segundo semestre”, acotó.