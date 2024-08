La tendencia a la baja continuó este año y actualmente la tasa de interés de los créditos hipotecarios se ubica en 8.75% anual, según datos reportados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 31 de julio del 2024 (ver gráfico).

¿A qué se debe esta tendencia y cuánto más podrían bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios? Al respecto, los analistas consultados coincidieron en que la baja de las tasas de interés de los créditos hipotecarios se debe a la reducción en la tasa de referencia tanto del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

“Las tasas hipotecarias deberían bajar proporcionalmente con el retroceso del BCRP y la expectativa de la Fed, debido a que estas medidas reducen el costo del dinero para las entidades financieras, lo que les permite ofrecer préstamos a tasas más competitivas”, refirió Cecilia Lecaros, directora ejecutiva de ADI Perú.

“Sin embargo, la respuesta de estas no siempre es inmediata ni proporcional, porque cada una considera diversos factores y opta por diferentes estrategias”, agregó.

Se estima que la tendencia a la baja continuaría este año y también el 2025. Un siguiente evento impulsor se daría en septiembre, pues el mercado espera que la Fed baje en ese mes su tasa de referencia, lo cual también influenciará en que el BCR realice nuevas bajas en su tasa.

Por su parte Julio Cabrera, docente de finanzas en la ISIL, refirió que también se debe tener en cuenta la baja de la tasa de interés de los bonos, otro indicador de referencia para las tasas de los créditos hipotecarios.

“Para tener fondos para los créditos hipotecarios, los bancos también se financian vía la emisión de bonos corporativos a largo plazo; por eso las tasas de los bonos son un indicador importante de referencia para las tasas de interés de los créditos hipotecarios”, sostuvo.

¿Hasta qué nivel podrían bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios? Para Cabrera, las tasas podrían alcanzar un mínimo de 8% en los próximos meses . “Difícilmente las tasas bajen más de 8%, pues durante la pandemia, con tasas de referencia bastante menores, las tasas de las hipotecas no bajaron mucho más”, subrayó Cabrera.

Cabe recordar que en el 2021, cuando las tasas de referencia del BCRP y de la Fed se ubicaban cerca al 0%, las tasas de los créditos hipotecarios en Perú bajaron a un mínimo histórico de 5.8% anual. Actualmente, la tasa de referencia del BCRP es de 5.75%, mientras que la de la Fed se ubica en un rango de 5.25% a 5.50%.

Por su parte Jorge Guillén, profesor de finanzas de Esan, estima que las tasas de interés de los créditos hipotecarios seguirán una progresiva tendencia decreciente y podrían tocar un mínimo de 7% en el 2025 .

“Las tasas están bajando lentamente. Ocurre algo similar al precio de los combustibles, los precios suben más rápido de lo que bajan. Y esto es porque hace falta más competencia para los bancos. Las tasas podrían bajar a un mínimo de 7%, pero no creo que más; en pandemia, con tasas de referencia casi en 0%, las tasas hipotecarias no llegaron a ese nivel”, recordó.

Por su parte Carlos Sologuren, gerente del centro hipotecario del Banco Pichincha, coincidió en que las tasas seguirán con tendencia a la baja, aunque evitó estimar hasta qué nivel mínimo podrían llegar.

“Las tasas tienen un comportamiento decreciente, creo que van a seguir bajando en la medida que siga bajando la tasa de BCRP y mejoren los indicadores. No puedo predecir a qué niveles llegarán, pero no veo unas grandes caídas en las tasas. Las rebajas de tasas no son inmediatas, son graduales y progresivas”, indicó Sologuren.

En esa línea, Cecilia Lecaros, de Adi Perú, refirió que el nivel mínimo al que podrían bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios dependerá de la política interna de cada entidad financiera y el segmento de mercado al que se dirigen.

“Las entidades que se enfocan en clientes con menor riesgo, como aquellos con ingresos estables y buenos historiales crediticios, podrían ofrecer tasas más competitivas. Sin embargo, las entidades que atienden a segmentos con mayor riesgo crediticio mantendrán tasas relativamente más altas para compensar el riesgo percibido”, sostuvo.

Por otro lado, a nivel de los créditos hipotecarios de las Cajas Municipales, donde las tasas de interés actualmente promedian el 14% anual, también tendrían una tendencia a la baja, pero debido a un impulso adicional pues se está elaborando un programa de garantías estatales para reducir el riesgo de estos créditos y con ello bajar las tasas de interés al cliente final.

La meta de las Cajas Municipales es bajar a 10% sus tasas de interés de créditos hipotecarios, tal como informó Gestión en una anterior nota. “Esto podría generar más competencia en el mercado hipotecario; pero las cajas deberán ser muy cuidadosas en evitar un alza de su morosidad”, anotó Jorge Guillén, de Esan.

