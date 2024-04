A continuación, comentamos tres aspectos a tener en cuenta sobre el seguro de desgravamen.

1. Cobertura. Este seguro se encarga de pagar el saldo de la deuda pendiente, al momento del fallecimiento del titular del crédito o en caso sufra de una invalidez total y permanente, indicó Milagros Latuf, gerente técnico de productos vida de La Positiva Seguros.

“Invalidez total implica que la persona no podrá seguir laborando, y permanente significa que ya no se podrá recuperar. Con el seguro de desgravamen los herederos ya no tendrán que cubrir la deuda”, resaltó Latuf.

2. Créditos mancomunados. Un segundo aspecto a tener en cuenta se da cuando el crédito hipotecario es mancomunado. En ese caso, la cobertura del seguro, tanto por fallecimiento o invalidez, se activará cuando el evento ocurra con alguno de los dos participantes del crédito mancomunado, indicó Milagros Latuf.

“La cobertura se activa cuando el fallecimiento o invalidez ocurre con alguno de los dos, no se requiere que ello tenga que sucederle a los dos”, remarcó la ejecutiva.

Por su parte Herman Jimenez, especialista en seguros, refirió que el costo del seguro de desgravamen en el caso de los créditos mancomunados será mayor respecto a un crédito hipotecario individual. “El costo se incrementa casi al doble”, anotó.

3. Alternativas. La opción tradicional es que la entidad financiera ofrezca la contratación del seguro de desgravamen con la compañía aseguradora con la que tenga alguna alianza.

No obstante, en los últimos años ha crecido el uso de alternativas, donde el cliente contrata el seguro de desgravamen de forma particular, el cual se endosa al crédito hipotecario, ya que esto le puede generar algunos beneficios.

Una primera opción es que en la búsqueda de un seguro particular, una aseguradora ofrezca dar la cobertura con un menor costo al que se cobraría con el seguro contratado por la entidad financiera que dará el crédito hipotecario.

Por ejemplo, La Positiva Seguros cuenta con el seguro Vida Hipoteca Positiva. La compañía indica que con este seguro se puede llegar a ahorrar hasta el 30% comparado con el costo del seguro de desgravamen tradicional.

“En los seguros que actualmente se ofrecen en el mercado para ser endosados la suma asegurada permanece fija al monto inicial del crédito y por lo tanto, también la prima mensual. Con el seguro Vida Hipoteca Positiva esto no ocurre porque las primas disminuyen en el tiempo conforme se va amortizando el crédito. Con ello, si mi hipoteca es de S/ 300 mil, y comienzo pagando una prima de S/ 200 al mes, para el año 5 el monto adeudado será de S/ 200 mil y mi prima de S/ 140 mensual”, indicó Milagros Latuf.

Otra alternativa es que la persona busque un seguro con devolución, ya sea parcial o total de las primas abonadas a lo largo del crédito, indicó Herman Jimenez.

El especialista refirió que en estos casos, se debe tener en cuenta que el costo del seguro será mayor respecto al seguro de desgravamen tradicional. El costo se incrementará a medida que ofrezca mayor devolución. “En el caso de una devolución total, el costo adicional de la prima puede ser del 50%”, subrayó Jimenez.

